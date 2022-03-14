〈深圳東莞封城〉中國疫情連環爆 港股20,000點大關失守

港股恆生指數周一（14 日）盤中 20,000 點大關失守，為 2016 年以來首見，恆生科技指數重挫逾 8%，原因是深圳、東莞宣布封城一周，凸顯中國疫情惡化。

恆生指數周一盤中大跌 3.42% 至 19,850.98 點，恆生科技指數驟跌逾 8%，恆生國企指數的跌幅也超過 5%。

深圳市政府上周日晚間宣布，為有效管控疫情，周一至周日實施封閉式管理，並將根據疫情進行動態調整，這段期間全市公車、地鐵停駛，全市人員在家上班，並禁止離開深圳。

東莞市疫情防控指揮部周一也宣布封城，自早上 8 時起，公車、地鐵暫時停運，全市社區一律實行圍合管理，工廠企業、產業園區全面實行封閉式管理，初步預定執行至 20 日 24 時。

除了中國疫情以外，港股也面臨俄烏衝突、美國聯準會（Fed）升息及中概股下市風險等利空。

招商證券（香港）分析師郭圓濤表示，儘管下市風險並未影響企業基本面，但預料在俄烏衝突、香港本土疫情、Fed 貨幣政策等多股逆風干擾下，投資人的情緒較悲觀，短期內港股仍會延續底部震蕩行情。

專家認為，企業最需要關注的是自身經營情況，比如商業模式是否合理，能否實現盈利，現金流是否穩健，這是保證公司度過艱難時刻的唯一重要的事。