【袁志峰專欄】 風高浪急，避險為上

今日推介 - 中國電信 (728), 上日收市 $2.93

1) 股市前景

俄烏戰事疊加美國掛牌的中概股退市風險升温，上周五港股再次急跌，科技股重挫，成交額激增至 1900 億元，盤中恒指及恒生科指更迫近 20000 點及 4000 點。3 月至今，恒指及恒生科指累跌 9.5% 及 17%，大幅跑輸歐美以及中國股市。筆者認為港股短期內仍會較波動，周三美聯儲議息也是市場焦點，要注意恒指可否守穩 20000 點的心理關口，短線操作方面，低盈利風險板塊的高息股看高一線。

今天推介是中國電信 (728) — 公司公布 2021 年度經營收入及盈利分別同比增長 10%-12% 及 23%-25%，增速與去年首 9 個月接近，符合市場預期。去年發行 A 股時，承諾 2021 年度派息比率將增至 60%，並於 3 年內逐步提升至 70%。預期 2021 年度股息率達 7.2%，估值吸引，建議買入，目標價 3.20 元，止損價 2.80 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 430 點，早盤輾轉回落，最多曾跌 811 點或 3.9% 至 20079 點，午後跟隨 A 股輾轉上揚，漲幅曾收窄至 111 點，收報 20554 點，跌 336 點或 1.6%，創 2016 年 7 月以來新低。成交額按日增 30% 至 1907 億元，2 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金淨買入約 38 億元，連續 13 日淨買入，美團 (3690)、快手 (1024) 及李寧 (2331) 錄得 15.1、7.5 及 4.5 億元淨買入，中海油 (883)、舜宇光學 (2382) 及華潤啤酒 (291) 錄得 4.3、3.9 及 2.5 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入 200 億元，2 月淨買入 46 億元。全周計，恒指跌 6.2%。

藍籌股 17 升 46 跌 3 持平。友邦保險 (1299) 漲 3%，為表現最佳藍籌。港交所 (388)、九龍倉置業 (1997) 及信義玻璃 (868) 升逾 2%。京東 (9618) 及碧桂園 (2007) 跌逾 11% 及 7%，為跌幅最大藍籌。美團 (3690) 及金沙中國 (1928) 跌逾 6%。阿里 (9988) 及華潤啤酒 (291) 跌逾 5%。騰訊 (700)、網易 (9999)、舜宇光學 (2382) 及海底撈 (6862) 跌逾 4%。吉利汽車 (175)、瑞聲科技 (2018)、李寧 (2331)、申洲國際 (2313)、碧桂園服務 (6098)、中國海外發展 (688) 及華潤置地 (1109) 跌逾 3%。

恒生科指跌 4.3%，收報 4247 點創新低，成份股 3 升 26 跌 1 持平。大型科技股領跌，京東 (9618) 跌逾 11%，阿里 (9988)、騰訊 (700)、美團 (3690)、網易 (9999)、百度 (9888) 及快手 (1024) 跌 4%-6%。小米 (1810) 升 0.6%。萬國數據 (9698) 跌逾 13%，為跌幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626) 及攜程 (9961) 跌 10% 及 9%。金蝶國際 (268) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 6%。ASM 太平洋 (522) 及聯想 (992) 漲逾 2% 及 1%，為升幅最大成份股。中芯國際 (981) 持平。全周計，恒生科指跌 10.4%。

板塊方面，航運股逆市上升。中遠海控 (1919)、東方海外 (316) 及太平洋航運 (2343) 升 3%-5%。大型科技股、軟件、手機零件、火電、餐飲、內房、物管、生物科技及風電股跑輸大市，跌幅居前。華潤電力 (836)、華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 跌 7%-8%。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 跌 7% 及 4%。融創中國 (1928)、旭輝控股 (884) 及合生創展 (754) 跌 5%-6%。中海物業 (2669)、綠城服務 (2869) 及旭輝永升服務 (1995) 跌 5%-6%。百濟神州 (6160)、金斯瑞生物 (1548) 及藥明康德 (2359) 跌 4%-6%。龍源電力 (916)、新天綠色能源 (956) 及大唐新能源 (1798) 跌 3%-5%。

周五上証指數低開 1.1%，隨後震盪向下，最多曾跌 2.4%，午後輾轉上揚，已接近全日高位收市，收報 3309.75 點，升 0.4%。深証成指升 0.6%，科創 50 指數升 0.7%。滬深兩市總成交約 10500 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 200 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 50 億元，連續 5 日淨賣出，3 月以來淨賣出 341 億元，2 月淨買入 40 億元。全周計，上証指數跌 4.0%，深証成指跌 4.4%。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國證交會把 5 間美國上市的中資企業列入《外國公司問責法》預定名單，中概股退市憂慮掀股市巨震。上周五下午，外電引述消息人士稱，中美監管機構就審計監管合作的對話進展「比較順利」，雙方願意解決問題，有望盡快達成共識。(信報)

人民銀行周五公布，2 月份新增貸款 1.23 萬億元 (人民幣．下同)，遠少於 1 月份的 3.98 萬億元；廣義貨幣 (M2) 供應增長 9.2%；社會融資規模增量 1.19 萬億元，較去年同期少 5315 億元，3 項數據全部遜於市場預期。(信報)

中國汽車工業協會周五在月度發布會上公布，2 月中國汽車銷量 173.7 萬輛，按年增 18.7%，今年首兩個月累計銷量按年增 7.5%。新能源汽車銷量按年則飆升 1.84 倍，首兩月累計銷量按年多 1.55 倍。2 月份新能源汽車市場佔有率達到 19.2%，1 月則為 17%。(信報)

4) 個股訊息

長實 (1113) 周五晚公告，同意出售英國倫敦 5 Broadgate 商廈物業予獨立第三方韓國國民年金公團，作價 12.1 億英鎊，包括現金代價 7.2917 億英鎊及項目公司欠款 4.8 億英鎊；預期收益估計約 1.08 億英鎊；所得款項淨額擬作一般營運資金用途。(信報)

中國聯通 (762) 去年扭轉用戶下滑趨勢，加上產業互聯網增長貢獻，驅動服務收入按年升 7.4% 至 2962 億元 (人民幣．下同)。集團去年整體收入增長 7.9% 至 3279 億元，純利為 144 億元，按年多賺 15%。公司擬派發末期息每股 0.096 元，連同中期息全年合計派發 0.216 元，按年增加 32%。(信報)

中國電信 (728) 公布，經初步核算，去年股東應佔利潤按年增長 23% 至 25%，經營收入則增長 10% 至 12%。(信報)

友邦保險 (1299) 去年銷售表現反彈，新業務價值升 21.7%，稅後營運溢利增長 7.8%，均略高於市場預期。集團同時宣布，鑑於強勁的財務狀況，累積資本超出業務需要，所以董事會已批准在未來 3 年動用不多於 100 億美元回購股份。(信報)



有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK