雖氣候變遷和ESG當道 貝萊德仍堅持擁抱石化燃料產業

貝萊德 (BlackRock)(BLK-US) 冒著被德州退休基金抵制的風險，反而更加大力宣傳，宣稱這家全球最大資產管理公司是石油和天然氣行業的好友。

貝萊德發言人證實，該公司高管在年初發出一封信給能源為主力產業的德州官員、貿易團體和其他單位。其中寫道，作為石化燃料公司的大型長期投資者，「我們希望這些公司能夠成功和繁榮。」

這份由貝萊德對外事務主管 Dalia Blass 和貝萊德客戶長 Mark McCombe 簽署的備忘錄表示，「我們將繼續投資和支持石化燃料公司，包括德州的石化燃料公司。」

雖然內容與之前的聲明一致，但貝萊德多年來一直強調其在投資和代操決策中考慮氣候變遷和其他環境、社會和治理 (ESG) 問題的努力之後，信中的立場卻是新的。

貝萊德面臨政策平衡，因為有些退休基金和贊助商出於對氣候變遷的擔憂以及能源產業的規模，有意減碼石化燃料股票。但貝萊德與競爭對手一樣，不願跟進這種作法。

貝萊德在信中寫道，「我們沒有、也不會抵制能源公司」，並表示仍持有埃克森美孚 (XOM-US)、康菲石油 (COP-US) 和 Kinder Morgan Inc. (KMI-US) 等德州企業的股份。