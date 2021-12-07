聯合再生推全套解決方案 預計明年將有100MW案場併網

太陽能模組大廠聯合再生 (3576-TW) 今 (7) 日指出，公司今年擴大參與國際智慧能源週，推出從創能到儲能的完整解決方案，包括雙面模組、大尺寸模組、易拆解模組及儲能系統等，並預計明年將有約 100MW 的案場併網，貢獻售電收入 25 億元。

聯合再生指出，公司為台灣最大的太陽能廠商，長期經營國際太陽能品牌，也是台灣唯一通過 Bloomberg Tier 1 認證的國際大廠，積極投入太陽能產品研發與專利布局，此次也推出多款新品。

其中，雙面光電模組具備雙面受光特性，可為系統電站帶來額外 10% 以上的發電瓦數，該技術也已在台灣及美國提出專利保護，並規劃搭配大尺寸太陽能電池新產線推出相關產品，搶攻全球太陽能發電市場。

聯合再生持續投入資源，研發出對環境友善、無害及超抗鹽害產品，獲得多項國際機構認證為綠色環保產品，並因應台灣大型電站建置需求，也積極布局大尺寸系列，在系統建置成本 (BOS) 可較現行常規模組節省 6-10%，不僅降低發電成本，也有助發電表現。

另外，聯合再生能源與工研院及三芳化學採用國家隊形式合作，發展易拆解太陽能模組，目前已達產品化水準，透過新封裝引導新拆解技術的模組，可解決過去廢棄太陽能板的處理難題，完整將矽晶片與玻璃蓋板等材料回收，提升廢棄回收價值與降低環境負擔，為產業帶來新機會，促成永續台灣的目標。

聯合再生補充，公司是唯一可提供再生能源完整方案的太陽能廠，今年奪下 230MW 系統標案，在政府公標案市占率達 60%，近 400 個案場遍布全台，由北到南各地方縣市政府的公有房舍與校園屋頂、風雨球場、台灣自來水公司、台南市停車場、 高雄旗津生命紀念館、果菜市場及高速公路停車場等。

聯合再生先前也承接台灣最大的風雨球場，目前已在 10 月併網，台灣自來水公司最大的第一期太陽能電廠已在 11 月完工掛錶，高雄市最大公有房舍太陽能屋頂也在 12 月首件掛錶完工，已掛錶併網合計數量約 15MW。

總統蔡英文近日重申能源政策轉型的重要性，聯合再生積極響應政策，預計明年開發 100MW 的漁電共生專案，並在地層下陷地區、不利耕作農地開發約 200MW，全年總計可開發 300MW，有效垂直整合上下游供應鏈，為台灣綠能做出貢獻。