〈統一展望〉是否接手台灣家樂福 羅智先：照著劇本走

統一 (1216-TW) 集團今 (11) 日召開聯合法說會，市場屢屢點名，統一可望接手法商家樂福出售的台灣家樂福股權，統一董事長羅智先今日在會中被問到此問題時再度指出，家樂福就是這麼回事，你們知道的跟我知道的差不多，對統一而言就是照著劇本走，時間到就知道。

法商家樂福即將退出台灣流通業，已在市場流傳一段時間，但都無法獲得證實，其中統一集團持有台灣家樂福 40% 股權，是否出手承接，引發市場的猜測。

家樂福扮演的零售實體通路角色相當重要，羅智先更強調，統一集團做的是生活產業，零售通路是與消費者間的一座橋樑，過去橋樑很簡單，現在橋樑有在陸上的，也有在天上飛的，因此是新的機會也是挑戰，統一將轉型為 24 小時全通路經營，透過行為上的調整，不管消費者要線上、要線下、要左線、要右線，統一集團每個通路都要保持和消費者最近的距離，這對統一全通路的經營角度來看，仍是駕輕就熟。

至於統一超 (2912-TW) 在菲律賓的通路投資而言，羅智先指出，市占率超過 70%，市場地位沒問題，經歷菲律賓疫情困境後，在市場地位更穩固，尤其是經過 2020 年和 2021 年菲律賓因疫情封城後，現在已經慢慢恢復，菲律賓政府現在的政策就是與病毒共存，只要消費者活動力恢復，就會變得更好。

法人也關心統一商品價格調漲，羅智先說，俄烏戰爭爆發以來，原物料價格每天都不一樣，原物料飆漲是一時的，但消費者是永遠的，原物料只是生產成本的一部分，統一不會因原物料漲價就調漲產品價格，且目前統一集團產能足夠，足以因應產品結構的調整，來面對市場的變化。

羅智先也指出，2021 年是很有意義的一年，統一中控停頓 4-5 年後又有正常的成長，過去營運上出現的很多坑洞都補平，還有可以有成長，未來仍將秉持「聚焦經營、簡單操作」的原則。

在目前的外在經營環境的劇烈變動之下，羅智先說，今年開春以來，心情是「高興多於憂慮」。