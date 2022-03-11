《鉅亨網》嚴正聲明從未銷售未上市股票 檢舉詐騙獎金最高400萬元。

《鉅亨網》近期接獲部分用戶反應，有業務員與其聯繫推銷未上市股票等情形，對此，《鉅亨網》嚴正聲明，僅在網站上提供相關資訊，「從未銷售」未上市股票，也「從未擔任」任何中間經紀商的角色。若投資人發現任何金融不法情事，歡迎向金管會提出檢舉，最高獎金可達 400 萬元。

近年投資詐騙案件逐年遞增，警政署刑事警察局去年一整年接獲 4904 件，暴增近 72%，財損金額高達 20.83 億元。多家財經媒體也成為詐騙份子用來誆騙民眾的工具，《鉅亨網》近來就接獲部分用戶反應表示，有業務員與其聯繫，推銷未上市股票等相關情形。

對此《鉅亨網》嚴正聲明，強調僅在網站上提供未上市股票相關資訊，「從未銷售」未上市股票，也「從未擔任」任何中間經紀商的角色。

《鉅亨網》表示，任何假借鉅亨網名義推銷未上市股票，極有可能是詐騙行為，請各位用戶務必小心注意，保持警覺、切勿上當。

為維護金融市場秩序，金管會日前推動多項打擊犯罪措施，其中，金管會鼓勵民眾勇於檢舉金融違法案件，將檢舉獎金從 1 萬到 40 萬元，大幅調高至 5 萬至 400 萬元，也就是 5 至 10 倍不等。

金管會說明，經金管會查明後核處受檢舉之涉案金融業者或人員罰鍰 1000 萬元以上，或因涉刑事責任而依程序移送法務部偵辦調查並經法院判決 3 年以上有期徒刑之確定案件，每件獎金 400 萬元；金融違法情節相對輕微案件，例如：經行政裁處 20 萬元以上而不到 100 萬元罰鍰者，每件檢舉獎金亦有 5 萬元。