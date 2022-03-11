91APP董座當選TiEA理事長 將推動Web2.5升級

91APP*-KY(6741-TW) 董事長何英圻今 (11) 日當選「TiEA 台灣網路暨電子商務產業發展協會」第四屆新任理事長，何英圻指出，下個十年將是 Web3 的新時代，接下來協會將以 Web2.5 的概念為核心，協助會員公司承先啟後跨越升級。

TiEA 是匯聚國內最多數位產業業者的協會組織，今日舉行第四屆第一次會員大會和理監事改選，新一屆理監事不僅涵蓋國際網路公司、台灣電子商務公司、數位相關業務公司等，有別以往，更加入區塊鏈、SaaS、AI 等新領域代表。

何英圻表示， TiEA 成立屆滿十年，當年創會理事長詹宏志高瞻遠矚成立協會，並在第二屆理事長林之晨、第三屆理事長陳建弘帶領下，累積凝聚產業力量，協助會員站穩 Web2 的浪潮，隨著區塊鏈、NFT 起飛，下個十年將是 Web3 的新時代。

不過，從 Web2 到 Web3 之間還有很大的鴻溝，因此，接下來協會將以 Web2.5 的概念為核心，推進台灣數位產業發展。

為迎向大網路時代，何英圻邀請區塊鏈本土最大虛擬交易所 MaiCoin、台灣最大年輕人社群 Dcard、區塊鏈跨境交易平台頂尖業者 XREX、曾獲總統創新獎肯定的 SaaS 新星 Gogolook、餐飲科技新秀 inline，以及擁有豐富數位轉型顧問經驗的全球頂尖諮詢機構 BCG 等新任理事公司，共同推動國內數位發展相關工作與計畫。

而在協會組織中，除了既有委員會運作外，將新增區塊鏈、SaaS、數位轉型三個新工作小組，力拚 TiEA 成為台灣最大數位產業發展的引擎。