集雅社台南、高雄開出二大新據點 挹注新營收動能

家電通路商集雅社 (2937-TW) 進軍台中三井 Outlet 後，今 ( 16) 日起也在台南三井 Outlet 試營運，同時，高雄遠東 SOGO 專櫃也在今日開出，隨著展店動能持續，集雅社表示，今年目標總店數達 70 家門店邁進，再淨增 6 家據點。

集雅社甫公布 1 月合併營收 4.06 億元，月減 5.03%，年增 34.68%，仍創單月第三高紀錄，集雅社說明，去年底缺貨問題已獲得緩解，並陸續出貨，在國內消費力道旺盛之際，販售主要是中高價位的產品，反而買氣熱絡。

此次集雅社於台南三井 Outlet 試營運，以兩種不同型態的專櫃為南部消費者服務，一個是販售世界各大廠的家電產品，另一個主打 Panasnoic 品牌櫃，同時，高雄遠東 SOGO 的專櫃也同步開幕，同步為今年添營運新動能。

據購物中心情報站所做的統計資料顯示，全台去年有 10 家百貨業績超過 100 億元，且當中有 80% 業績都優於前年，又以新光三越台中中港店業績最佳，年營收高達 214 億元，縣市國內消費力道不減。

展望今年，集雅社指出，由於百貨業者表示，隨著疫苗施打率提升，對於整體的消費動能仍抱持樂觀態度，全年業績有望增加 5-10%，有助集雅社銷售。

集雅社總經理蘇在基表示，截至 2 月底集雅社全台共有 64 家門市，今年目標朝 70 家門店邁進，未來仍將持續針對大型百貨和購物中心設點，並搭配電商、街邊店等多元的銷售方式，來提升銷售。