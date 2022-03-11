南韓境管放寬 完整疫苗接種者可免7天隔離

南韓邊境管制將大幅鬆綁，自 3 月 21 日起，自海外入境南韓的旅客，凡已完成第 3 劑 COVID-19 疫苗接種，或第 2 劑 (嬌生疫苗只需 1 劑) 施打經過 14 天、且未超過 180 天者，可免除 7 天的隔離義務。但是有 4 個國家例外，包含烏克蘭等。

據《韓聯社》報導，南韓政府的中央災害安全對策總部周五 (11 日) 宣布，自 2022 年 3 月 21 日起，凡是已在南韓國內外接受過第 2 劑 COVID-19 疫苗接種 (嬌生疫苗只需 1 劑)，且接種時間已經過 14 天、也未超過 180 天者，或是已完成第 3 劑 (追加劑) 疫苗接種者，在入境南韓時只要出示疫苗接種證明，就可免除 7 天期間的自主隔離義務。

目前南韓的防疫規定，在入境後都必須自主隔離 7 天，無關疫苗接種履歷。

不過南韓當局表示，來自烏克蘭、烏茲別克共和國、巴基斯坦和緬甸的入境旅客，在 3 月 21 日之後仍須遵守現行的 7 天自主隔離規定。

另一方面，自 2022 年 4 月起，入境南韓的旅客將可搭乘公共交通工具；而目前入境旅客的交通手段，只能搭乘自家汽車、防疫計程車或韓國高鐵列車 (KTX) 的專用車廂等。