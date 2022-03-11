口罩再戴一個月！美白宮證實：交通廊道配戴口罩規定延長至4月18日

美國白宮周四 (10 日) 證實，隨著公衛當局審視何時停止強制配戴口罩，旅客在飛機、火車和交通樞紐戴口罩的要求將延長一個月。

該強制配戴口罩的規定原定 3 月 18 日屆期，目前延至 4 月 18 日。

美國運輸安全管理局 (TSA) 和美國疾病控制與預防中心 (CDC) 周四聲明，CDC 將與其他政府機構合作，以利通知修訂後的政策框架，包括時間點和哪一種情況下需要在交通廊道上配戴口罩。

TSA 延期是根據 CDC 的建議，航空公司和一些政府官員認為，這可能是全國性口罩要求最後一次延長到期時間。

航空公司和旅行團體上個月呼籲政府 3 月 18 日之前「廢除聯邦對公共交通的戴口罩規定，或提供 90 天內取消該規定的明確步驟。」

不滿戴口罩要求的旅客與機上人員時有摩擦，美國聯邦航空管理局表示，自 2021 年 1 月以來，不守規矩的乘客事件高達 6000 多件，其中 7 成都是因為不遵守口罩規定。

CDC 上個月放寬戴口罩準則，華盛頓地區的聯邦大樓和其他疫情屬於中低水準的地區已不再堅持口罩要求。CDC 上周表示，93% 的美國人口處於新冠病毒水準足夠低的地區，當地大眾不需要戴口罩。

另外，美國聯合航空 (UAL-US) 周四宣布，因應新冠疫情消退，公司將允許 2200 名未接種疫苗的員工返回其正常工作崗位。

美官員表示，政府正在研議取消國際旅客必須出具 24 小時內核酸檢測陰性結果報告的要求，因為許多國家已經放棄該要求。美政府要求外國航空旅客須接種疫苗。