危機入市掀零股搶購潮 四大類ETF最受青睞

2 月下旬俄烏戰火爆發以來，地緣政治風險造成全球金融市場劇烈動盪，台股 ETF 投資人逢低於盤中大搶零股，根據 CMoney 資料統計，2 月份盤中零股成交創新高超過 4900 萬股，3 月份以來在戰火威脅持續下，短短 8 個交易日更是已衝出 4,260 萬股。永豐投信指出，台股投資人把握危機入市時機，這段期間最受青睞的 ETF 類型包括權值型、ESG、高股息與科技型 ETF 等。

永豐投信分析，2 月 24 日俄羅斯入侵烏克蘭以來，海外內股票市場同時陷入劇烈波動，不過，歷史經驗顯示，地緣政治風險與股市波動之間會有提前反應的現象，地緣政治風險在實際發生後，可望逐步修正結束，戰事開始後，股價波動振幅可望隨時間產生鈍化，在股價震盪之際，正適合把握存股投資機會。

永豐投信提醒投資人留意，這波台股重挫，受到海外政治變局影響，股價產生變動，在急殺段個股全面重挫之際，透過分散配置的 ETF，更具備抗跌性，台股投資人越來越能接受，逢跌買、透過 ETF 長期存股的觀念，也因此在這段時間會有極為熱烈的盤中零股搶購潮。

其中，2 月 24 日戰爭爆發日、3 月 7 日與 3 月 8 日戰況膠著台股殺盤日，不少投資人搶進盤中零股交易，單日皆創出 970 萬股至 1300 萬股的盤中零股成交股數最大量，是今年年初至今平均單日盤中零股 340 萬股成交股數的三至四倍水準。

永豐投信指出，2 月 24 日俄烏戰火爆發以來，旗下的台股 ETF 盤中零股交易相當踴躍，至 3 月 10 日為止，元大台灣 50(0050-TW) 吸引超過 2000 萬股居冠，國泰永續高股息 (00878-TW) 以 821.9 萬股居次，而去年新發行的兩檔台股 ETF 也是投資人危機入市、逢低進場的存股標的，永豐台灣 ESG(00888-TW) 盤中零股累計成交近 125 萬股，永豐智能車供應鏈 (00901-TW) 累計成交近 27 萬股。