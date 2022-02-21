華銀董座：今年銀行經營面臨三大挑戰

華南金 (2880-TW) 董事長張雲鵬今 (21) 日在年度行務會議上指出，今 (111) 年銀行將面臨三大挑戰，包括：疫情變數、通膨與高房價等。華銀今年營運將聚焦強化資本結構、提升三大獲利支柱與海外業務等六大方向著手。

張雲鵬在致詞時提到，去年 5 月雖有本土疫情爆發，但在分流異地辦公等措施即時因應下，將風險降到最低營運得以持續，展望今年，在國內外疫情、通膨、高房價等嚴峻環境下，亦請各位經理人務必注意於衝刺業務之時，也要審慎評估客戶受疫情影響的程度，克服外在的挑戰，戮力達成目標。

張雲鵬也提醒經理人，辦理授信審查時要以「授信 5P」進行評估，他更以自身職場經驗歸納出成功領導人所應具備的 5 個 C 基本特質：「Curiosity 好奇心」、「Courage 勇氣」、「Communication 溝通」、「Confidence 自信」及「Compliance 遵法」，期許華南銀行的經理人應該具備這 5 項基本特質。

副董事長林知延則期勉總行與分行主管皆能充分溝通、密切互動，由總行配合分行的需求提供資源與協助，國內外各單位共同發揮團隊精神，並落實執行，以超越目標。

會議還邀請中租迪和董事長陳鳳龍就「中小企業融資業務推展及風險管理」作專題演講，分享租賃業對於中小企業業務開發的心得，透過數位化加速推展經營中小企業客群，了解租賃業對於徵信、審查及貸後管理如何運作。

華銀總經理張振芳則說，今年的營運主軸訂為「韌性、創新、普惠、永續」，提出透過六大策略方向「強化資本結構及 RWA 控管」、「加強獲利三大支柱」、「加強海外業務」、「持續發展數位金融」、「落實防弊三道模型」及「永續經營發展」。

張振芳也提醒，銀行除了衝刺業務獲利也要實踐金管會「強化金融韌性」、「推動金融創新」、「落實普惠金融」、「發展永續金融」四項政策，達到獲利及永續經營雙贏。