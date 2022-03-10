〈新光金遭罰〉吳東進遭解職續干政 董座許澎挨罰停職3個月

新光金 (2888-TW) 前董事長吳東進前年遭解職，卻仍把手伸入新光金，金管會今 (10) 日表示，新光金違反公司治理原則，現任董事長許澎未善盡督導管理責任，下令停止許澎於該公司的董事職務 3 個月予以處分，連同董事長職務都需由董事會另外遴選暫代。

銀行局局長莊琇媛表示，新光金去年被檢舉，吳東進雖於 2020 年 9 月 16 日遭解職，卻依舊把手伸進金控營運，經查新光金控、新光人壽、新光銀行、元富證券及其他該金控集團關係企業的董事長、總經理及經理人等，先後於去年 10 月至 11 月間，都有出席新光金控前董事長吳東進「指示召開」的 4 場次會議。

莊琇媛進一步指出，此 4 場會議主要討論新光金控集團業務經營，及資源交叉運用相關議題，吳東進出席前 3 場次會議，並提出業務的想法及建議，此舉已違反公司治理原則。

莊琇媛表示，許澎身為董事長，為金融集團最高領導人，除應督導經營管理金控公司外，亦應督導金控公司履行管理子公司的法定義務，包含督導子公司建立內部控制及稽核制度並確實執行，但是明知吳東進有指示金控子公司召集會議，討論業務經營相關議題，卻未善盡管理責任，採行導正行為。

有鑑於此，依金融控股公司法第 54 條第 1 項規定，金管會核處新光金控應予糾正，且停止許澎於新光金控執行董事職務 3 個月。

莊琇媛表示，此次僅停止許澎「董事」職務，但因為董事長也是由董事選任，因此董事職務暫停 3 個月期間，許澎的董事長職務也需由董事會另外遴選暫代。

至於此次並未對吳東進有進一步的懲處，莊琇媛表示，由於吳東進目前在新光金並無職務，只有大股東的身分，目前法規環境並無法源基礎可以規範大股東，金管會未來將參考國外經驗與委託外部單位研議，於公司治理守則自律規範、現行公司法、金控法等法規內，研議是否可以納入大股東與公司之間的互動若不妥適，可以如何行使行政處分。

此外，吳東進的停職處分今年 9 月到期，是否還可以重返新光金擔任職務也備受矚目，金管會表示，此案會納入評估。