〈金管會備詢〉吳東進被拔董座仍下指導棋 黃天牧證實接獲檢舉已介入調查

立委林楚茵今 (18) 日於立法院財委會質詢時表示，新光金 (2888-TW) 前董座吳東進雖然遭到解職，依舊多次轉為「影武者」繼續暗地指揮公司業務，形同「家天下」，對此，金管會主委黃天牧證實確實有收到檢舉函，已介入調查，將依法處理。

林楚茵表示，之前談到有關金控公司公司治理議題時，主委黃天牧曾公開表態金控是屬於所有投資人、股東，不應該「家天下」，顯示金管會對於金融業內部內稽內控稽查不遺餘力，尤其金管會 4 年內解除 4 名金融業董座職務，被拔職的 4 名董座包括：永豐金前董事長何壽川、遠雄人壽前董事長趙藤雄、南山人壽前董事長杜英宗、新光金前董事長吳東進。

但林楚茵進一步踢爆，近日接獲檢舉，吳東進雖然於 2020 年 9 月 16 日遭解職，卻依舊把手伸進金控營運，於今年 10 月 1、2 日，召集金控董總、高階主管會議，要求子公司協助推進業務，而且於 10 月 7 日、10 月 22 日皆再度召集金控高階主管，干涉信用卡業務、新壽土地開發、藉開會提高新光傑仕堡住房率等；到了 11 月 7 日甚至召集人壽高階主管商討新光年度活動。

林楚茵指出，上述這些會議皆於板橋傑士堡或是林傑仕堡召開，建議可以調閱監視錄影帶都查得到；同時，新光金總經理是吳東進二女兒，吳東進是否透過女兒指揮營運，質疑新光金「家天下」。

林楚茵詢問金管會對於遭解職董座，是否有進行後續追蹤，了解其是否會再下指導棋？黃天牧對此以三點回應，一、公司治理不是法律而是企業文化，若確實有此行為，就是違反公司治理；第二點則是證實銀行局也有收到檢舉函，已發函該金控獨立董事，請其調查此案事實以供金管會參考；三是非公司負責人卻形同擔任公司董事或控制公司人事、財務、業務等，公司法第八條第三項有類似「影子董事」條款，在證交法也有相關處理條文，經查若違法屬實，將依法處理。