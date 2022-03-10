中國房市大洗牌 千億市值房企減至七家 萬科痛失一哥寶座

中國房地產企業大洗牌，不僅千億市值房企減至七家，央企中海和華潤也取代民企，成為大陸兩大房市巨擘，萬科 (000002-CN) 更痛失「一哥」寶座。

Wind 金融終端數據顯示，截至周三（9 日）收盤，香港上市公司中海、華潤及龍湖 (00960-HK) 分別以市值 2,670.53 億、2,631.32 億及 2,405.83 億港元，成為上市中國房企前三強，而去年同期市值前三強是萬科、龍湖及華潤置地 (01109-HK) 。

截至周三，有七家房企擁有千億市值，分別是中海、華潤、龍湖、保利、萬科、碧桂園 (02007-HK) 及招商蛇口 (001979-CN) 。

多年來，在眾多地產股中，萬科的股價偏高，一直是市值最高的業者，而滬深港三市 10 家千億市值的中國房企，更形成央企和民企「四六分」的穩定格局。

然而，今年這一切都變了，大陸房企大洗牌，不僅千億市值房企減至七家，中海和華潤也取代民企，成為房市巨頭，另一家央企保利地產的市值也逼近龍湖。

滙生國際資本公司總裁黃立衝說：「中海和華潤之所以登頂，並不是因為它們市值上升，而是上市民營房企有著較大的債務壓力，或者出現流動性危機而致使市值大跌；央企、國企理論上受到銀行的支持，而且現在是低價吃掉民企土地儲備的時機，因此它們的股價和市值相對比較堅挺。」

對於未來產業走勢，黃立衝則說：「國家動用貨幣工具和信貸工具給市場增加資金，不過這個增加是有節制的，不會對民營房企進行全面拯救，從根本上也不能保證原來債務很多的民營房企不爆雷，但我判斷至少可以在一線城市和少量二線城市產生 3-6 個月的小陽春。」

過去一年，不少房地產業者的流動性緊張，甚至出現危機，房市也出現下行壓力。去年第 4 季度開始，北京當局陸續提出改善性政策，今年春節以來多地頻繁出手穩定房地產，但仍難以提振市場信心。