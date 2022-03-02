鄭州打響房市第一槍 取消認房又認貸

鄭州打響房市第一槍，取消「認房又認貸」，專家認為，未來中國可能會有更多城市跟進。

鄭州市人民政府辦公廳網站周二（1 日）發布「關於促進房地產業良性循環和健康發展的通知」，表示擁有一間房子並已結清房貸的家庭，若為改善居住環境而再次申請房貸，金融機構執行首套房貸款政策。

貝殼研究院說：「上述要求即明確取消了『認房又認貸』，將實質性降低購房成本，激發改善換房需求釋放，加快鄭州市場底部修復」，這也意味鄭州成為中國第一個取消「認房又認貸」的大城市。

中原地產研究院表示：「鄭州二套房認定政策變成了只要符合限購沒有欠房貸就算首套，這甚至比『認房不認貸』更寬鬆。」鄭州是今年來全國第 16 個降低頭期款的城市，也是第一個降低改善需求首付商業貸款門檻的城市。

中原地產研究院說，去年鄭州市遭遇疫情和水災雙重衝擊，房市和企業也面臨較大壓力。國家統計局的數據顯示，1 月鄭州新建住宅價格較前月下滑 0.2%，二手房價格也下跌 0.2%。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，「這勢必降低購房成本，也符合當前購房市場的主流政策，即保障剛需、支持改善。後續大戶型等交易勢必會加快，對於房企的項目去庫存有積極作用。」

這項通知並顯示，政府鼓勵老年人來鄭州投親養老，允許老人投靠家庭新購一間房子。

專家說，這實際上就是取消限購規定，老年人投靠家庭可新購一間房子，增加這類家庭可購買的房子數量。