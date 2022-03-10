SOHO中國七折出售京滬資產 股價應聲飆漲逾20%

SOHO 中國董事長潘石屹周四（10 日）宣布，將以七折價格出售 3.2 萬平米（平方公尺）的京滬兩地資產，收入將全數用於減少負債、不分紅，SOHO 中國股價應聲暴漲逾 20%。

SOHO 中國周四舉辦今年首場租賃表彰會暨優質房源推介會，京滬兩地多家房地產經紀公司受邀出席。潘石屹在活動中表示，將以七折價格推出 3.2 萬平米的房源，全數坐落在北京、上海精華地段，涵蓋辦公、商業及公寓等物件。

SOHO 中國欲出售的房源，包括銀河 SOHO、中關村 SOHO、朝外 SOHO、SOHO 北京公館、朝陽門 SOHO、三里屯 SOHO、SOHO 中山廣場、建外 SOHO、SOHO 東海廣場。

目前銀河 SOHO 推出 15 套房源，每平方米售價超過人民幣 40,000 元，中關村 SOHO 推出 2 套房源，朝外 SOHO 推出 8 套房源。

潘石屹也明確回應外界對於資金流向的猜測，表示此次銷售房源的收入，將全部用於減少負債，不會投入股票分紅。SOHO 中國去年中期業績公告顯示，集團淨資產負債率約 43%，平均借貸成本約 4.7%。

SOHO 中國股價周四應聲飆漲逾 20%，收盤漲幅收斂至 8.97% 至 1.58 港元。

SOHO 中國表示，此次資產出售，是為優化資產結構，緩解資金壓力。

SOHO 中國並將傭金獎金比率提高到交易額的 4%，目前所有待售房源已全部在「SOHO 中國公開租售平台」上架。