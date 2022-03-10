富邦人壽今年四大營運策略出爐 首創業績連結綠色永續目標

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽去 (2021) 年全年獲利突破千億元，創歷史新高，總經理陳俊伴今 (10) 日表示，該公司主張以永續連結人與環境，今年訂出四大營運策略，持續深化永續轉型，預計招募逾 6000 名菁英，並首創業績連結永續創新機制，將再度強化智能科技與業務數位力。

富邦人壽去全年稅後純益突破千億元，累計全年合併初年度保費收入達 1656 億元，合併總保費收達 5072 億元。

陳俊伴表示，今年公司將紮根企業營運聚焦四大策略，以精實業務組織與分級訓練強化組織發展、推動保障與退休規劃商品著眼未來超高齡社會、深耕 ESG 永續作為帶動產業鏈和社會共好、提升遠距服務及數位競爭力聚焦客戶服務體驗。

今年預計徵才 6000 人 以業務力加速永續力

富邦人壽今年整體招募人數目標預計超過 6000 人，該公司積極實踐綠色金融，也期待全台超過 460 個通訊處、2 萬名業務夥伴全力展現綠色影響力，首創以業績連結綠色永續目標，領先以業務力加速永續力，攜手業務員「Work for Green」，希冀保險業務推動也能為環境盡心力。

富邦人壽提供完整培育輔導體系、智能數位工具配備及優渥的員工福利，其中，2021 年晉升業務主管的同仁晉升時年齡為 30 歲以下者的佔率近 5 成，成為年輕人最嚮往的壽險公司。此外，富邦人壽除了可享有團體保險，照顧自己和眷屬，也可以參與員工持股信託；而新手爸媽們得享有每胎 10 萬元的生育補助，0-6 歲每年 1.5 萬的育兒補助，和優於法定的產假。

網路投保居冠 2022 年商品策略積極整合科技與數據

富邦人壽持續經營網路投保，亦全力響應主管機關「保障型保險商品平台」推動，2021 年網路投保總保費收入超過新台幣 1.4 億元、穩居壽險業之冠。展望 2022 年商品策略，將持續聚焦損害填補的保障原則，積極整合科技與數據，商品開發朝「碎片化設計」，推廣上則以異業合作手法加重連結「生活場景」為主。

此外，社會結構已然改變，民眾退休準備缺口日漸挑戰，富邦人壽將開發具競爭力的投資型保險商品，如不同繳別之設計，提供客戶分期繳費累積資產，另將開發第二代附最低身故保證商品，提供雙撥回機制，並擴大投保年齡層，協助民眾有效進行退休規劃及財富傳承，也因應人口高齡趨勢，持續推出退休還本等商品滿足各族群需求。

富邦人壽 2022 年強化碳足跡盤查 持續深化 ESG

響應主管機關綠色金融 2.0，富邦人壽持續深化 ESG，加強責任投資策略及綠能替代能源投資計畫，2021 年整體綠色投資金額達 18,951 億元，為加速企業去碳轉型與碳風險管理，2022 年強化碳足跡盤查，啟動保單碳足跡計畫與內部碳定價作業，亦導入科學基礎減碳目標 (SBT) 投入國際碳揭露 CDP 專案，以達成 2025 年營運減碳 8% 之目標。在企業永續報告書方面，將以更嚴格的標準進行企業自我衡量，納入 SASB 永續會計準則、TCFD 氣候風險財務揭露指標等。

此外，富邦人壽立足台灣，也看好亞洲壽險市場發展潛力，2021 年海外壽險業務經營成果亦豐碩，韓國、香港、越南三家子公司表現亮眼，將秉持富邦經營優勢，依當地市場特色穩健經營通路及開發目標客群所需之保險商品；並審慎評估適當投資機會以拓展亞洲市場。

