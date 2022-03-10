人造肉專利大戰！不可能食品控告新創公司Motif FoodWorks專利侵權

美國人造肉生產商 Impossible Foods 周三 (9 日) 控告同業 Motif FoodWorks 侵犯專利權，聲稱該初創公司的牛肉替代品使用的血紅素技術過於模仿自家版本的技術。

這兩家人造肉技術公司都是私人公司，但估值 95 億美元的 Impossible 規模要大得多。

Impossible 的牛肉和豬肉替代品使用基改酵母製成的大豆血紅蛋白來模仿真肉的味道和香氣。與超越肉類 (BYND-US) 一起，兩家公司重振了素食漢堡市場，也帶動其他公司投入此趨勢，自產業巨擘到新創小公司皆風靡。

根據 Pitchbook 的數據，Motif 已自比爾蓋茲等投資者籌措 3.435 億美元，去年估值為 12.3 億美元，為生技新創公司 Ginkgo Bioworks 在 2019 年分割出來的業務單位，當時 Ginkgo 聯合創始人兼執行長 Jason Kelly 曾表示，Impossible 締造的成功催生 Motif ，該公司專司發展植物蛋白的關鍵成分，並將其餘部分留給食品公司。

Motif 去年 12 月宣布，其新食品技術「Hemami 」將商業化銷售給大型顧客，而美國食品和藥物管理局 (FDA) 已認定該成分「大致上安全」。

根據訴狀，Impossible 聲明：「我們讚賞同業努力開發引人注目的植物性產品，但我們不能容忍故意未經授權，侵犯我們知識財產權並破壞品牌或產品的企圖。」

Motif 沒有立即回應 CNBC 的置評請求。超越肉類周三上漲 4.78%，收每股 44.51 美元。