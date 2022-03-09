台達電2月營收256.2億元 創同期新高

電源供應器大廠台達電 (2308-TW) 今 (9) 日公布營收，適逢春節工作天數減少，營收 256.2 億元，月減 2.5%、年增 25.9%，創同期歷史新高；累計前 2 月營收 518.90 億元，較去年同期成長 14%。

展望今年，台達電董事長海英俊表示，第一季表現有望優於去年同期，今年將保持雙位數成長。執行長鄭平表示，目前供應端供貨穩定，上半年訂單能見度高，交貨狀況、庫存調節將會逐步改善。

成本方面，鄭平說，預計今年上半年成本壓力仍存在，毛利率可能低於去年、前年同期，但下半年料況穩定後，毛利率有機會逐步回升，海英俊認為，將維持長期毛利率 30% 的目標。

各應用來看，鄭平與海英俊分析，公司涉及的許多領域都還在成長，PC、筆電目前需求未有減緩跡象；資料中心市場成長快速，預計將成為未來全球各國基礎建設，起碼還有 10 年的成長期。

台達電表示，電動車需求強勁，成長速度快，充電站建置需求也會同步增加，而儲能方面由於綠能為間歇性能源，提高儲能、能源管理需求，預計電動車與儲能業務今年成長幅度接上看 5 成。

台達電表示，2 月產品營收比重，電源零組件占 60%、基礎設施占 26%、自動化占 14%。