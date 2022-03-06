AI影像、電腦周邊需求強 群光Q1、全年營收有望年增逾1成

群光 (2385-TW) 看好 AI 影像裝置拉貨動能延續至本季，電腦周邊需求維持高檔，加上缺料狀況逐步緩解，本季營運有望淡季不淡，法人預期，本季營收有望年增 1 成，突破 270 億元，續創同期高，全年營收同樣年增雙位數。

群光 2 月營收 83.13 億元，連續 6 個月創下同期新高，月減 16.3%、年增 22%；前 2 月營收 182.41 億元，年增 14%。

群光補充，去年第四季旗下 AI 影像裝置需求轉強，本季拉貨力道進一步提升，推升 2 月營收成長，此外，商用 NB、鍵盤、影像模組以及電源供應器等拉貨力道仍然維持高檔，且多為高附加價值產品，也優化產品組合。

展望今年，法人表示，由於群光去年基期低，加上今年客戶大舉拉貨，缺料情況也將逐步緩解，有望帶動今年影像產品營收成長 2 成，而商用 NB、高附加價值產品則帶動鍵盤與電源等周邊產品出貨量增加，全年營收將優於去年。

群光今年影像產品營收成長幅度將優於其他產品線，營收比重將攀升至 20%，將繼續擴增車用、商用、醫療用與元宇宙等產品應用，其中，駕駛監測系統、視訊會議影像系統、商用監測系統、拋棄式內視鏡以及虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 等產品均增加新客戶。