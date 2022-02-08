需求強 群光1月營收99.3億元寫同期高 Q1有望年增逾1成

群光 (2385-TW) 受惠商用 NB 與 AI 攝影機需求強勁，1 月營收 99.3 億元，寫同期新高，月減 0.67%、年增 7.78%，看好兩大產品動能延續，本季營收有望年增雙位數。

群光指出，由於新冠疫情持續，商用 NB 需求居高不下，帶動旗下高單價發光鍵盤、影像模組與電源供應器需求強勁，尤其 AI 攝影機去年半導體嚴重缺料，無法全面滿足顧客需求，今年已加速分散料源且料況較去年改善，將加速趕工出貨給客戶。

群光預期，AI 攝影機將成為今年營收成長動能，拉貨動能也從去年延續至今年，加上商用 NB 加持下，本季營收有望年增雙位數。

群光今年影像產品營收成長幅度將優於其他產品線，營收比重將攀升至 20%，將繼續擴增車用、商用、醫療用與元宇宙等產品應用，其中，駕駛監測系統、視訊會議影像系統、商用監測系統、拋棄式內視鏡以及虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 等產品均增加新客戶。

另外，群光看好，商用 NB、電競與 2 合 1 裝置等仍為今年 NB 主要產品，將帶動旗下高單價發光鍵盤、電競產品及 2 合 1 裝置出貨成長，加上電源相關產品表現不俗，有望進一步推升今年全年營收年增逾 1 成。