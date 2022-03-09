機械業2月出口近三年最旺 俄烏戰事影響訂單約近2億元

台灣機械公會今 (9) 日公布 2 月機械出口值 26.2 億美元，年增 28%，為連 17 個月較前一年同期成長，也是近 3 年來最旺的 2 月；對於近來俄烏戰爭延燒，機械公會表示，受影響的機械業者近 60 家，訂單約 690 萬美元 (約新台幣 1.96 億元)。

依機械公會統計資料，去年俄羅斯佔我機械出口第二十一名，佔比 0.8%，金額 2.76 億美元。其中工具機約 1 億美元，比重最大且位居工具機出口排名第四，其餘產業金額較小，木工機佔比第九、製紙與印刷機佔比第十。

機械公會指出，雖然俄羅斯出口對整體機械產業影響有限，但在制裁力道逐漸升高與時間拉長，對個別企業仍具一定影響。

機械公會認為，俄烏戰爭造成能源與原物料價格劇烈上揚，短期內不大可能回復，原物料與航運成本仍將維持高點，新台幣匯率受美元轉強影響，近期持續回貶在 28.3 元附近徘迴，但通貨膨脹疑慮與國際情勢不明，對於業者接單與交貨，宜更謹慎評估與接單出貨。

據機械公會統計，工具機產業 2 月工具機出口 2.31 億美元，較去年同期大增 59%；控制器出口值 1.45 億美元，年增幅高達 225.9%，顯示雖然目前控制器交期仍久，但晶片荒影響已逐漸趨緩。