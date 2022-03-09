叡揚今年營收可望成長1成 續創新高

資訊服務業者叡揚 (6752-TW) 去年營收與獲利同創新高，總經理陳世安今 (9) 日表示，以在手訂單來看，今年營收估將成長 1 成以上，增幅更勝去年。

陳世安表示，2020 年底估算，在手訂單占 2021 年度目標約 4 至 5 成，而去年底估算在手訂單占今年目標超過 5 成，將陸續認列。

陳世安指出，雖然去年營收基期高，但市場對資訊軟體需求持續成長，對今年營運展望樂觀，預估營收增幅將超越去年。

叡揚去年訂閱式營收占比，已由 2020 年 15.6% 提升至 22.66%，陳世安表示，此類營收涵蓋資安、資訊治理與雲端等，每年續約率約 90% 左右，在資安、雲端服務趨勢成長帶動下，今年訂閱式營收貢獻可望突破 3 成。

叡揚目前員工人數 600 人，今年將持續徵才，預計增加約 120 人；陳世安表示，研發投入占整體營收 1 成以上，並持續瞄準人工智慧領域，目前在自然語言處理、機器學習、深度學習與自然語言理解等均有實績，也在研發對話機器人。

叡揚去年營收 11.81 億元，年增 8.26%；稅後純益 1.33 億元，年增 11.71%，每股純益 4.7 元。董事會日前並決議每股擬配發現金股利 2.2 元及股票股利 0.6 元。