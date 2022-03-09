〈ESG大趨勢〉企業拚數位轉型 KPMG提醒留意資安風險

KPMG 安侯建業主席陳俊光表示，因應疫情企業重啟新策略進行數位轉型，但也曝露資安風險，如何讓企業在數位化的轉型策略中能兼顧資訊安全，也是公司治理重要的一環，更是董監事的重要議題。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會今 (9) 日舉辦「新現實下重新啟動—看見數位新台灣」領袖學院論壇，KPMG 安侯建業數位長賴偉晏指出，近年來企業紛紛提出數位優先 (Digital First) 的策略方針，但光是數位科技本身並不足以支撐轉型的巨輪，特別是經過疫情洗禮，勞動市場的供給與需求更產生了結構性的變化。

KPMG 安侯數位智能風險顧問 (股) 公司董事總經理謝昀澤表示，全球第一個企業永續投資評比指數 DJSI 因應投資人需求，要求企業回應新興風險 (Emerging Risk)，建議企業加強資訊揭露並以宏觀與全面的角度掌握風險。

謝昀澤指出，證交所在 2021 年底發布「上市上櫃公司資通安全管控指引」，全面強化上市公司之資通安全管理，而 2022 已經邁入公司資安治理元年，依據證交所的規定，上市、櫃公司必須依據公司規模與期程要求建置公司資安管理制度，其中特別重要的就是「風險的識別」與「資訊的揭露」。

謝昀澤認為，上市櫃公司若發生問題時，影響層面相當廣泛，企業必須外防「駭客作亂」、亦須慎防「內部混亂」，企業必須掌控「風險雙核」並完善「資訊揭露」機制，以發現問題、解決問題的心態，才能邁向公司治理的康莊大道。