傳蘋果今夏WWDC發布iMac Pro 將採MiniLED背光

據科技網站 AppleInsider 周一 (14 日) 報導，市場傳蘋果 (AAPL-US) 新款 iMac Pro 將於今年六月正式亮相，將搭載 MiniLED 背光與蘋果自研晶片，

美國顯示器顧問 Display Supply Chain Consultants (DSCC) 分析師 Ross Young 表示，iMac Pro 今年夏天將發布，面板預計 6 月開始出貨，8、9 月新品開始在市場上亮相。

這意味著，該款新品可能會在今年夏天蘋果的開發者大會 (WWDC) 中發表，Young 認為，iMac Pro 將搭載 4000 個 MiniLED，構成 1000 個局部點亮 (zone)。

此外，iMac Pro 還將採用蘋果自家開發的 M1 系列或 M2 系列晶片，外觀設計將與目前 24 吋 iMac 類似，螢幕大小可能會達到 27 吋，強化 iMac 產品組合。

除了面板晶片的傳言，科技媒體 9To5Mac 報導指出，macOS Big Sur beta 3 新擴充功能與 Face ID、TrueDepth 相機有關。

彭博專欄作家 Mark Gurman 也表示，蘋果第一款真正考慮在 Mac 中使用 Face ID 的機型不是 MacBook Pro，而是新款 iMac 產品。