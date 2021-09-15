友達MiniLED再報捷 導入微星旗艦創作者筆電

面板大廠友達 (2409-TW) 近年積極布局 Mini/MicroLED 下世代顯示技術，繼 6 月與宏碁 (2353-TW) 合作後，今 (15) 日進一步宣布攜手電競品牌大廠微星 (2377-TW)，將把新一代 AmLED 顯示技術導入微星 Creator Z16 限量聯名特仕版創作者筆電中。

友達表示，微星 Creator Z16 筆電螢幕採用 16:10 黃金比例，結合友達 AmLED 動態調控科技，將能呈現 QHD + 超高解析度、超高亮度、廣色域等高規格畫質表現，提升創造者使用體驗。

友達進一步指出，Creator Z16 將透過動態調控科技，把 MiniLED 背光設計再進化，以動態影像處理、動態對比及峰值亮度調變等兩項功能交互運作，調整背光亮度、對比、色彩、刷新率與耗電等，可在不同使用情境、顯示畫面下，達到最優化顯示體驗與省電效果。

營運方面，顯示策略事業群資深副總經理陳建斌指出，隨著歐美解封後，下半年市場將轉以商用需求為主，也感受到返校 (Back to School)、返回職場 (Back to Office) 拉貨動能，將持續強化高端 LTPS 筆電供應，同時開發次世代顯示技術 AmLED，並擴大與宏碁、微星等品牌廠推出新品，以共同行銷方式推廣產品。