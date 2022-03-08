特殊氣體需求旺 晶呈預計4月中掛牌

半導體用特殊氣體廠晶呈科技 (4768-TW) 今 (8) 日表示，目標 4 月中旬轉上櫃掛牌，展望今年，董事長陳亞理指出，主要特殊氣體業務今年將維持三個 3 目標，氣體營收成長 3 成、先進製程訂單超過 3 成，毛利率持續超過 3 成。

陳亞理表示，半導體製程特殊氣體為目前晶呈主要營收貢獻來源，約占營收 9 成，其中高階製程的特殊氣體營收占整體已超過 6 成。

研調 Grand View Search 顯示，2021-2028 特殊氣體市場銷售年複合成長率高達 8.8%，預估 2028 年銷售額將可達 182.2 億美元。

為積極搶食高成長的特殊氣體市場，晶呈將持續擴大氣體產能，目前產能約 2500-3500 瓶，明年二廠營運後，屆時將增產 7000-8000 瓶，總產能上看 1.2 萬瓶。

除特殊氣體外，晶圓重生與銅磁晶片 (CMW) 也是晶呈接下來另外兩大布局重點，目前乾式氣體晶圓再生製程除膜後損壞程度低於濕式製程，並能同時節水，回收數量也是傳統方法的三倍，目前第一條產線已完成，最快明年可貢獻營收。

CMW 業務方面則將瞄準銅磁微發光二極體 (CMuLED)、高階紅光、RGB 頂面射光封裝體 (TFE) 與 RGB 頂面射光封裝體 (VSCEL) 四大面向，目前相關產品已送樣驗證。

至於近期俄烏衝突導致特殊氣體原料之一的氖氣供給出問題，晶呈表示，目前有一定周轉量，由於缺少特殊氣體對客戶產量影響劇烈，因此客戶寧可保有產能而選擇承受漲價，預計成本轉嫁較為容易。