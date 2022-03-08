威鋒電子去年獲利翻倍 EPS 13.04元創高 擬配11元現金股利

威鋒電子 (6756-TW) 今 (8) 日公告去年財報，受惠 USB 相關控制晶片需求強勁、取得產能增加，營收、毛利率、營益率、淨利率、稅後純益、每股稅後純益 6 項財務指標全寫新高，稅後純益 8.8 億元，年增 176.73%，每股稅後純益 13.04 元。

威鋒電子董事會今日也通過盈餘分派案，每股擬配發 11 元現金股利，配發率 84%，以今日收盤價 401.5 元計算，殖利率約 2.74%，總計發出 7.52 億元的現金。

威鋒電子去年第四季營收 9.46 億元，季增 5.94%，年增 72.94%，毛利率 53.91%，季減 0.42 個百分點，年增 6.72 個百分點，營益率 29.81%，季減 1.88 個百分點，年增 9.66 個百分點，稅後純益 2.47 億元，季增 2.92%，年增 194.05%，每股稅後純益 3.66 元。

威鋒電子去年全年營收 33.67 億元，年增 70.91%，毛利率 53.31%，年增 4.53 個百分點，營益率 30.58%，年增 11 個百分點，稅後純益 8.8 億元，年增 176.73%，每股稅後純益 13.04 元。

展望今年，威鋒電子持續受惠 USB 規格升級潮，以及 Type C 滲透率不斷提升，成長動能也延續至今年，前 2 月營收 6.34 億元，年增 35.22%，改寫同期新猷。