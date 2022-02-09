〈中國促TypeC〉工信部表態「統一充電接口」 威鋒、創惟迎大商機

中國工信部未來將「促進充電介面及技術融合統一」，力推碳中和，市場預期，由於中國是全球最大手機市場，蘋果 (AAPL-US) iPhone 換成 Type C 接口恐成「不得不的選擇」，裝置端需求全面引爆，且 USB4 出貨單價遠高於 USB2.0，大增至少四倍起跳，供應鏈如威鋒電子 (6756-TW)、創惟 (6104-TW) 與譜瑞 - KY(4966-TW) 都可望直接受惠。

中國工信部日前公告指出，當前智慧終端市場形成 USB-C 介面為主、多種介面及充電技術並存的格局，使用者更換設備後，原有充電器、數據線大多閒置，造成巨大浪費，下一步將大力推進充電介面、技術融合，有助降低電子垃圾，提高資源利用效率，著力推動消費電子產業高質量發展。

業界表示，現今手機品牌僅剩蘋果 (AAPL-US) 尚未更換成 Type C 接孔，在中國此政策推動下，加上中國力推碳中和的力道越來越大，蘋果將首當其衝，態度恐無法像先前對歐盟般強硬。

業界看好，由於 iPhone 使用者基數遠高於現今 iPad、Macbook 的使用者數量，周邊產品將掀起一波替換潮，加上 USB4 銷售單價提升，供應商出貨結構也可望「價量齊揚」。

威鋒電子長期以來都是蘋果周邊產品供應商，去年底透過與蘋果直接合作，推出全球首顆 Device 端的 USB4 控制晶片，據悉就是出貨給蘋果代工廠高普達，為台廠中送樣及量產進度最快的業者。

威鋒電子與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 合作關係也相當緊密，加上 USB4 須採用 28 奈米製程，成一大優勢，在蘋果將 Host 端改為 Type C 後，勢必在 Device (裝置端) 衍生新一輪更換需求，威鋒電子也可望直接受惠。

另外，創惟同為蘋果供應商，看好手機、筆電等可攜式裝置用的 Redriver 產品，隨著市場需求不斷增加，營收比重將跟著提升，甚至考慮獨立該產品線，也凸顯其未來成長潛力。

威鋒電子與創惟受惠出貨量增加及 USB4 滲透率提升，1 月營收皆創歷史新高，威鋒電子達 3.42 億元，月增 16.98%，年增 29.99%，創惟則達 4.31 億元，月增 13.92%，年增 123.67。

譜瑞 eDP T-CON 則早已提供給蘋果的平板、筆電等各式裝置，去年也推出首顆搭載在智慧型手機與行動裝置的 Type C Redriver 新品，隨著 iPhone 正式導入 Type C 接口，譜瑞也成首波受惠供應商，尤其譜瑞、創惟兩者推出產品時間點、策略均有志一同，也引起市場關注。

另外，隨著快充需求盛行，外界也看好 USB PD 將成發展潛力，偉詮電 (2436-TW) 為現今全球 USB PD 控制晶片的龍頭，近年也打入手機廠包括小米、Google 等，未來在 iPhone 導入下，供電端的 AM 市場也將大幅成長。