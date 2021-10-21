〈元宇宙商機〉驊訊、威鋒電子擁優勢 跟隨大廠啖商機

元宇宙商機引爆，臉書 (FB-US) 更宣布未來五年將擴大招募人員加速推動，台 IC 設計廠包含驊訊 (6237-TW)、威鋒電子 (6756-TW)，分別供應臉書與宏達電 (2498-TW) VIVE PRO 頭戴裝置關鍵零組件，將同步搭上這波列車，大啖新商機。

驊訊已是臉書 Oculus 及宏達電 (2498-TW) HTC Vive 的供應商，長期供應音效晶片，也積極投入非筆電產品，近日更推高畫質環境降噪技術，可降低環境噪音，提供消費者在 VR 裝置的沉浸式體驗。

威鋒電子則是高速傳輸介面控制晶片業者，供應 HTC 及華為 VR 裝置關鍵 USB 傳輸晶片，宏達電近年蹲馬步布局 VR 裝置，包含 VIVE PRO 與近期新推出的 VIVE FLOW，威鋒都是關鍵 USB 傳輸供應商，受惠影像傳輸速度要求更高，威鋒更推出 USB4 晶片，挾技術、集團出海口兩優勢，搶攻元宇宙商機。

近來，各科技巨擘紛紛投入資源，包含臉書 (FB-US)、輝達 (NVDA-US) 與微軟 (MSFT-US) 等，都大力斥資投資元宇宙 (Metaverse) 相關領域。

臉書看好未來虛擬世界發展， 2014 年斥 20 億美元買下 Oculus，近來投入在 VR 的研發費用更是直線拉升，根據供應鏈透露，今年 Oculus Quest 2 的訂單，是前一代的數倍之多。

業界看好，隨著元宇宙生態系逐步成熟，不僅軟體可望擴大，硬體裝置也可望在未來蓬勃發展，成為台 IC 設計廠開拓訂單的新機會，而既有供應鏈成員則可望跟隨生態系發展成熟，出貨量逐步放大，挹注後續業績。