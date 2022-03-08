鴻海集團擴大二輪電動車布局 鴻騰推E-Bike控制輔助裝置

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰六零八八精密科技 (FIT)(6088-HK) 跟隨母公司腳步，積極布局車用領域，鎖定疫情後個人化交通工具崛起的趨勢，推出電動自行車 (E-bike) 控制輔助裝置 E-bike Display & Advanced Controller。

E-bike 因省力、輕便且不需要駕照的特性，加上近兩年新冠疫情肆虐下，在歐洲成為代步工具熱門選擇，許多國家政府也鼓勵人民以自行車做為代步工具並提供補助，大幅帶動 E-Bike 銷售。

鴻騰也看準電動自行車 E-Bike 市場潛在發展潛力，憑藉精密製造關鍵競爭力成為 E-Bike 供應鏈一員，連接器產品已經賣進全球前幾大 E-Bike 廠牌外，此次也以使用者體驗為出發，推出 E-bike 控制輔助裝置。

鴻騰目前在車用元件與系統產品布局，聚焦電源管理、車聯網以及人機介面等三大方向，除了 E-Bike 外，也針對高階汽車車款鑰匙推出 Display Key 產品。

此次鴻騰推出的 E-bike Display & Advanced Controller 產品，簡化、直覺的操作模式，涵蓋通勤智慧化管理、記錄航程、個人運動表現等功能，鴻騰也將在 2022 年台北自行車中展出。