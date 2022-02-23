〈俄烏衝突〉憂西方制裁打擊俄羅斯供應 鎳價一度衝上2.5萬美元十年首見

鎳價周二 (22 日) 漲至每噸 2.5 萬美元，創 2011 年迄今最高價，主因除了全球庫存低迷之外，交易員也擔心俄烏衝突可能挫傷俄羅斯的鎳供應量。

倫敦金屬交易所 (LME) 的鎳 3 個月期貨盤中一度漲至每噸 25135 美元，尾盤報 24558 美元，小漲 0.9%。鎳主要用在不鏽鋼和可充電電池，在電動車市場蓬勃發展下，早已是 LME 今年來表現最佳的原物料。

大宗商品投資人正在評估西方國家對俄羅斯制裁措施的潛在影響。在俄國總統普丁承認烏東兩個獨立共和國、並下令派遣「維和」部隊之後，歐盟和英國分別祭出初步制裁，美國也公布第一波措施。

道明證券大宗商品策略師 Ryan McKay 說，從供給重要性來看，鎳是和俄羅斯關係最密切的商品之一，因此在俄烏局勢最新發展的刺激下，鎳價的供給風險異常高，同時目前市場上的供給量低落。

根據摩根大通數據，俄羅斯的鎳出口占全球產量 5.3%。

LME 鎳的庫存量已經降到 2019 年來最低水準，並出現現貨價高於期貨價的「逆價差」，顯示基本面相當緊繃。數據顯示鎳周二的庫存量持續下滑，逆價差是 2007 年以來最大。

澳盛銀行分析師 Soni Kumari 表示，受俄烏局勢影響的工業金屬中，以鎳和鋁影響最大，因為俄羅斯產量占整體 6%。