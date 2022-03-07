〈焦點股〉資金急尋避風港 4檔油金雙漲概念ETF人氣旺

美國擬禁止進口俄羅斯石油，引發市場供應恐慌，帶動布蘭特原油期貨價暴漲直逼 140 美元，金價隨之突破 2000 美元 / 盎司，資金急尋避風港，國內與油價連動的 ETF 期街口布蘭特正 2(00715L-TW) 今 (7) 日應聲大漲 3 成，期元大 S&P 石油 (00642U-TW) 也勁揚 14%，另 2 檔和金價連動的 ETF 期元大 S&P 黃金 (00635U-TW)、期元大 S&P 黃金正 2(00708L-TW) 同步攀高。

台股今天上演資金大逃殺，盤中重挫 600 點，摜破半年線及年線，並回測 17100 點，油金概念的 ETF 反倒成為投資人青睞的標的，期街口布蘭特正 2 今天飆漲逾 30%，漲勢凌厲，創下 2018 年 11 月初以來新高；期元大 S&P 石油也有 14% 的漲幅，同寫 3 年多新高。

俄烏戰事開打近 2 周，俄羅斯總統普丁強調，戰爭將持續到烏克蘭接受他的要求為止，使得投資人對避險資產需求持續升高。國際油價上周已大漲逾 2 成，布蘭特原油期貨周一一度飆漲 18% 至每桶 139.13 美元，隨後漲幅收斂至 1 成左右。

國際金價同步走高，一度突破每盎司 2000 元大關，觸及 2005.2 元，創 2020 年 8 月以來新高水準。國內與金價連動的 ETF 期元大 S&P 黃金正 2 今天一度大漲逾 6%，為逾 1 年新高，期元大 S&P 黃金盤中也勁揚 3.5%。

烏克蘭已實施出口管制，恐使得「黃小玉」等關鍵原物料價格再走揚，國內目前沒有與小麥、玉米連動的商品型 ETF，僅有街口 S&P 黃豆 (00693U-TW)，今天在買盤追捧下開低走高，盤中漲逾 1%。

提醒投資人，這些商品型 ETF，無論是原型或正 2、反 1 都沒有設漲跌幅限制，投資前要注意風險，若遇到國際市場動盪的時候，更要特別緊盯、留意停損時機。