戰爭投資油價商品是迷思 原油槓反ETF兩樣情教你的一堂課

戰爭向來會推升油價大漲，但投信投信公會理事長張錫日前拋出「戰爭反而要尋求油價的好賣點」，反映在近日原油期貨價格日波動不斷加大，俄烏戰事不確定因素高，國際原油價格飆漲後震盪，週五 (4 日) 原油槓桿 ETF 期街口布蘭特正 2(00715L-TW) 大跌 7.08%，而原油反向 ETT 期元大 S&P 原油反 1(00673R-TW) 上漲 4.23%，且成交量連日放大，推升規模來到近兩年新高，突顯投資人對國際油價居高思危。

美國 CME Group 交易所兩週內 4 度調漲西德州輕原油保證金期貨保證金，法人指出，觀察期街口布蘭特正 2 與期元大 S&P 原油反 1 的成交量及規模變化可以發現，近期投資人手上持有的多單在油價急漲下開始獲利了結，並在油價創高之際布局原油反向 ETF，這樣的操作邏輯其實是有歷史經驗可循。

從以往地緣衝突推升油價的事件觀察，油價短線高點往往出現在衝突發生後不久，然後開始高檔震盪，接著當風險緩和後，油價就會開始下跌修正，反映基本面回歸原本的走勢軌道。

同時，油價抵相對高檔後，自然傾向反映利空訊息，而非已知的利多，如 3 日晚間傳出伊朗核協議將於近期達成共識，未來有機會釋出日產量 130 萬桶原油進入市場，緩解近期供給面吃緊的壓力，油價旋即下跌反映。

國內目前只有唯一一檔原油反向 ETF－－期元大 S&P 原油反 1 可做為油價下跌的避險工具，近日出現 2020 年油價因疫情崩跌後的成交大量，連日單日成交量逾 3.5 萬張；而自俄國入侵烏克蘭以來，該檔 ETF 基金規模從 17.6 億元成長至 23.8 億元，增加 34%，若拉長時間來看，今年以來更是大增 261%，雙雙創 2020 年 3 月以來新高。

針對油價後市操作，法人分析，目前除了俄烏衝突與伊朗核協議外，2 日 OPEC + 會議維持 4 月份日產量增加 40 萬桶計畫不變，未提高增產幅度，以及各國開始對俄羅斯進行制裁動作，許多原油買家轉向跟中東產油國進行採購，間接的對俄羅斯施壓，多空訊息導致原油期貨價格波動價格加大，雖然創造獲利空間，但也提高直接操作期貨的風險。

法人表示，因應油價日波動不斷加大，美國 CME Group 交易所 4 日收盤再度調高西德州輕原油保證金至 11,550 美元，是兩週內第 4 次調漲，建議想參與原油市場的投資人可透過原油正向、反向 ETF 進行操作。

法人並提醒，期信反向 ETF 持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，加上反向 ETF 具複利效果特性，長期會與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異，僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。

