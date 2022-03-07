【袁志峰專欄】中國政府工作報告利好股市

今日推介 - 龍源電力 (916), 上日收市 $16.20

1) 股市前景

俄烏局勢緊張及外圍股市波動再次令港股受壓，上周五港股急跌，恒指跌 2.5%，收報 21905 點，創近兩年新低，恒生科指跌 4.4%，創歷史新低。自 2 月 23 日俄烏戰事爆發以來 7 個交易日，恒指及恒生科指已累跌 7.4% 及 10.6%，同期美國標指及納指升 2.4% 及 2.1%，中國上証指數及深証成指跌 1.2% 及 3.9%，MSCI 歐洲指數跌 10.3%，港股跌幅接近歐洲股市並不合理。另外，恒指及恒生科指 9 天相對强弱指數分別跌至 21 及 22，呈技術超賣。

港股通南向資金連續 8 日淨買入，上周五淨買入額大幅增加，反映國內資金積極抄底。中國上周五發表政府工作報告，定下今年經濟增長目標為 5.5% 左右，屬市場預期上限，預示貨幣政策將進一步寬鬆，人民幣匯率較强也為降息創造條件。中長線而言，港股已有長線投資價值，建議分段增加倉位。

今天推介是龍源電力 (916) — 國內領先的風電營運商，在 “碳中和” 政策下，未來 5 年增長加快是大概率事件。公司預告 2021 年盈利同比增長 25%-35% 至 58.5-63.2 億元 (人民幣. 下同)，每股盈利為 0.73-0.79 元。市場預測 2022 年度盈利增長 16%，現價對應 2022 年市盈率 14.4-15.5 倍，估值合理，維持買入建議，目標價 17.5 元，止損價 15.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 588 點，全日窄幅震盪，早盤跌幅曾收窄至 449 點，午後最多曾跌 628 點，收報 21905 點，跌 562 點或 2.5%，創近兩年新低。成交額按日增 43% 至 1648 億元，2 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金淨買入約 43 億元，包括淨買入 33.2 億元騰訊 (700) 及 10.3 億元美團 (3690) 及 4.8 億元小米 (1810) 股份，淨賣出 5.5 億元舜宇光學 (2382) 及 1.8 億元快手 (1024) 股份。3 月以來淨買入 89 億元，2 月淨買入 46 億元。全周計，恒指跌 3.8%。

藍籌股 10 升 51 跌 3 持平。碧桂園 (2007) 及長江基建 (1038) 漲逾 6% 及 5%，為表現最佳藍籌。恒安國際 (1044) 及電能實業 (6) 升逾 1%。比亞迪 (1211) 及京東 (9618) 跌逾 8%，為跌幅最大藍籌。海底撈 (6862) 跌逾 6%。銀河娛樂 (27)、阿里 (9988)、美團 (3690)、小米 (1810) 及網易 (9999) 跌逾 5%。金沙中國 (1928)、創科實業 (669) 及中生製藥 (1177) 跌逾 4%。騰訊 (700)、匯豐 (5) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 3%。

恒生科指跌 4.4%，收報 4737 點創新低，成份股 1 升 29 跌，大型科技股領跌。嗶哩嗶哩 (9626) 及京東 (9618) 跌逾 12% 及 8%，為跌幅最大成份股。其次是聯想 (992)、比亞迪電子 (285)、百度 (9888)、攜程 (9961) 及明源雲 (909) 跌逾 6%。阿里 (9988)、美團 (3690)、小米 (1810) 及網易 (9999) 跌逾 5%。萬國數據 (9698)、京東健康 (6618) 及快手 (1024) 跌逾 4%。金山軟件 (3888) 升逾 2%，是唯一上升成份股。全周計，恒生科指跌 7.3%。

板塊方面，大型科技股、軟件服務、濠賭、電動車、物管、教育、餐飲、航空及線上醫療股跑輸大市，跌幅居前。小鵬汽車 (9868)、理想汽車 (2015) 及比亞迪 (1211) 跌 9%-13%。金科服務 (9666)、融創服務 (1516) 及恒大物業 (6666) 跌 6%-9%。新東方 (9901)、中教控股 (839) 及宇華教育 (6169) 跌 5%-8%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌逾 6%。中國 3 大航空股跌 3%-4%。阿里健康 (241)、京東健康 (6618) 及平安好醫生 (1833) 跌 3%-4%。

周五上証指數低開 0.6%，全日弱勢震盪，早盤跌幅曾收窄至 0.2%，午後最多跌 1.2%，收報 3447.65 點，跌 1.0%。深証成指跌 1.4%，科創 50 指數跌 0.6%。滬深兩市總成交約 10100 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平。滬深股通北向資金轉淨買入約 5 億元，3 月以來淨買入 22 億元，2 月淨買入 40 億元。全周計，上証指數跌 0.1%，深証成指跌 2.9%。

3) 宏觀 / 行業訊息

全國人大會議開幕，國務院總理李克強發表《政府工作報告》稱，中國今年經濟增長目標 5.5% 左右。(信報)

美國勞工部公布，2 月份非農業職位大增 67.8 萬個，遠勝預期的 42.3 萬個，且各行業出現廣泛職位增長，而上月失業率下降 0.2 個百分點，至 3.8%，低過預期的 3.9%。(信報)

紐約期油周五飆 7.4%，收報每桶 115.68 美元，是 2008 年 9 月以來最高；上周累計漲 26.3%，為 2020 年 3 月以來最佳單周表現。(信報)

香港政府統計處周五公布，1 月零售業銷貨價值臨時估計為 339 億元，按年升 4.1%，連續 3 個月放緩，增幅是半年以來最低，銷貨量僅增 1.7%。(信報)

4) 個股訊息

長江和記 (1) 宣布，獲英國競爭及市場管理局決定批准，向 Cellnex 出售 CK Hutchison Networks 在英國的電訊發射塔資產，交易作價為約 37 億歐羅的現金和股份。(信報)

東亞銀行 (23) 與友邦保險 (1299) 簽訂協議，同意向友邦出售藍十字 (亞太) 保險全部股權，並擬訂 15 年的藍十字分銷協議，東亞亦向友邦出售寶康醫療 (Blue Care) 的 80% 股權，交易作價合共 2.78 億美元。交易完成後，預計將錄得約 15.34 億元盈利。(信報)

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