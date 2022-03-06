俄烏停火前資金恐續砍台股 投資策略「以守代攻」

俄烏戰火未平拖累台股持續震盪整理，投信認為，在俄烏停火前市場短線仍難逃資金撤離風險，投資策略宜「以守代攻」為主，待市場風險情緒平緩後，或有機會重啟漲勢。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股近期受到俄烏戰爭牽動，加上市場在等待聯種會會議結果與美國 2 月 CPI 等數據，導致震盪加劇，本週電金指數雙雙走跌，僅傳產相對抗跌。

葉獻文說，目前台股以守代攻的走勢機率較高，由於俄烏戰爭目前尚未看到停火跡象，預期短線仍將影響投資情緒，待戰火平息、市場消化俄烏戰爭的短線干擾後，或有望再啟漲勢。

葉獻文表示，雖然近期台股多頭熄火，但透過短期利空事件來測試台股能否維持在前波低點之上，反而可視為很好的機會點，只要戰火不演變為全球大混戰，即不會對 GDP 造成影響，對台股的影響僅為信心面。

但要注意的是，全球戰事導致外資近期多站在賣方，龍頭權值股更是外資主要賣超標的，因此晶圓代工大廠近期股價表現相對大盤弱勢。

安聯投信台股團隊表示，就產業狀況來看有兩方向需要留意，其一是供應鏈、地緣政治風險已讓高庫存成常態，持續觀察半導體庫存；其二是觀察聯準會３月正式升息後對產業、實業造成的實際影響。

安聯投信台股團隊表示，今年以來，因聯準會啟動升息循環，股債都遇到逆風，觀察過去經驗，未來一個月波動將持續；另一方面，儘管市場仍有通膨、油價及地緣政治風險等的干擾。

展望後市，安聯投信表示，整體科技產業目前狀況依舊健康，因此未來待不確定因素逐步緩解後，相信基本面依舊會主導整體股市動向。



