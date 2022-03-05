彰銀挺都更 北門分行預計2023年上半年完工

彰化銀行 (2801-TW) 北門分行都更案昨 (4) 日舉行上樑典禮，預計 2023 年上半年完工打造成綠建築，除北門分行外，目前尚有台北市天津街房舍、城東分行、南港土地及位在新北市板橋區的府中段行舍，共 5 案件正在進行都市更新。

彰銀北門分行都更案位於台北市大同區延平北路一段，考量舊址建物屋齡超過 50 年，彰銀在 2010 年同意與欣隆建設股份有限公司協力辦理都更重建，歷經 10 年努力，於 2019 年 12 月動土，預計 2023 年上半年完工。

彰銀表示，北門分行為該行在台北第一間設立之營業分行，為保留舊北門分行意象，由本案建築師「呂建勳建築師事務所」規劃將北門分行舊址立面意象保存融入建築設計，加上鄰近台北雙子星大樓，為國家門戶暨台北市西區地標軸心，完工後將成為西區門戶計畫指標性建物。

彰銀指出，北門分行都更案完工後為地下 4 層、地上 19 層之鋼筋混凝土造建物，1、2 樓作為北門分行營業使用，地上層之辦公室部分自用，部分出租以增裕營收。

彰銀表示，目前正在進行中的「都市更新」案件有 5 件，除北門分行之外，尚有臺北市天津街房舍、城東分行、南港土地以及位在新北市板橋區的府中段行舍。

另外，建成大樓係以「危老重建」方式改建目前也在執行中，規劃中的案件，則有古亭分行、延平南路房地、中山北路房地等重建案，以共創都市及產業新風貌。