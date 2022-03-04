〈俄烏衝突〉油價需求破壞會在125美元出現？不！可能要到150美元

如何才能讓油價在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後不會快速上漲至每桶 150 美元？一位資深交易員建議，最好的希望是在價格飆升之下停止消費。

CIBC Private Wealth US 資深能源交易員 Rebecca Babin 表示：「我認為現在唯一能阻止漲勢的是需求破壞。過去大家都認為升破 125 美元以上才會發生這種情況，但我認為這大多只是一種概念性的、理論性的觀點。」

看來，這種理論觀點似乎即將接受考驗。

美國油價周四 (3 日) 觸及 2008 年 9 月以來的最高水平。布蘭特原油價格一度接近每桶 119 美元，之後回落至每桶 110 美元。

由於擔心俄羅斯減產，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，油價已飆升約 20%。

不斷上漲的原油價格已經開始影響消費者在加油站加油的價格。根據 GasBuddy 的最新數據，光是過去一周，美國的平均汽油價格就上漲了近 8 美分，達到每加侖 3.59 美元。柴油價格在過去一周上漲約 6 美分。

汽油價格在過去一個月上漲超過 23 美分，比一年前上漲近 88 美分，而且已連升 9 周。

CIBC 的巴賓認為，即使市場擔心需求破壞，油價還是有可能飆升至 150 美元左右。

她說，「很難避免這樣的情勢發生，因為原油產出不如以往。沒有相同數量的庫存或可用的備用產能。如果地緣政治風險未能在短期內讓油價回跌，它就會一路走升，達到 120 美元和 150 美元。」