外資提款台積電263億 占賣超金額六成 5檔金控股也遭狙擊

三大法人今 (4) 日再度加大賣超力道，砍殺台股 462.98 億元，摜壓加權指數大跌 197.88 點，收 17736.52 點。其中，外資從台積電提款 4.42 萬張、金額約 263 億元，占外資單日賣超金額超過六成；且外資還大舉出脫金控股，賣超前 10 名中，金控股就占了 5 檔，由於都是帶權重的權值股，成為大盤指數重挫的元凶。

外資今日賣超 430.3 億元，已連 3 賣；投信則持續逢低卡位不手軟，買超 17.81 億元，連 23 買；自營商則由連 3 買轉為賣超 50.49 億元；三大法人合計賣超 462.98 億元。

外資買超前 10 名中，陽明、友達皆獲加碼 1.61 萬張，中信金 1.18 萬張、華航 1.16 萬張，其餘依序為華新、智原、南茂、興富發、榮剛、宏達電。

外資賣超前 10 名中，檔檔遭賣超超過萬張，台積電遭砍出 4.42 萬張居冠，且連續 10 天下來，合計已賣超超過 25 萬張，顯示外資下手毫不留情。

其餘 9 檔，分別為：國泰智能電動車 2.47 萬張、長榮航 2.17 萬張、開發金 1.91 萬張、富邦金 1.51 萬張、元大金 1.42 萬張、新光金 1.35 萬張、永豐金 1.33 萬張、中信電池及儲能 1.32 萬張、亞聚 1.18 萬張。

投信買超前 10 名部分，可以看出偏愛貨櫃雙雄、航空雙雄、鋼鐵等，包括：陽明、長榮、中鋼、長榮航、南亞科、聯電、台塑、華航、中鴻、頎邦。值得一提的是，投信特別青睞南亞科，已連續買超 24 天，超越大盤買超天數。

投信賣超前 10 名分別為：富采、泰鼎 - KY、環球晶、華晶科、聯發科、開發金、智原、雙鴻、群創、國巨。

自營商買超前 10 名中，元大台灣 50 反 1 獲加碼 3.48 萬張，為唯一突破萬張個股，其餘依序為：元大 S&P 石油、元大高股息、友達、華頓 S&P 布蘭特正 2、統一恒生科技 N、元大電動車 N、台新金、大成鋼、陽明。

自營商賣超前 10 名中，國泰智能電動車 3.46 萬張、國泰永續高股息 2.71 萬張、元大滬深 300 正 2 遭賣 1.97 萬張、國泰台灣 5G + 遭賣 1.6 萬張、中信關鍵半導體 1.31 萬張、中信電池及儲能 1.17 萬張，其餘依序為：元大 S&P 原油反 1、國泰費城半導體、長榮航、富邦台 50。

