鉅亨美股雷達：烏克蘭核電廠遇襲 道瓊期指跌逾300點

美股重要看點：

市場持續關注俄烏地緣政治緊張局勢。美今日將公布 2 月失業率、非農就業數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.784%，美股期貨週五 (4 日) 下跌，道瓊期貨漲 0.91%，標普 500 期貨漲 0.92%，那斯達克 100 期貨漲 0.83%。

俄烏戰事持續，俄烏兩國舉行第二輪談判，同時俄國仍未停止進攻，開始轟炸居住區和平民設施，造成許多民眾傷亡。週五 (4 日) 早上，俄羅斯軍隊襲擊了烏克蘭的 Zaporizhzhia 核電廠，導致附近的訓練設施發生火災。烏克蘭核機構表示，俄羅斯軍隊已經控制了該設施。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周四 (3 日) 表示，烏克蘭危機為美國經濟前景增添不確定性，但家庭儲蓄加上強勁經濟增長，應有助於抵銷不確定性帶來的傷害，強調美國經濟並沒有停滯性通膨 (stagflation) 的狀況。

美國將發表 2 月非農就業報告，經濟學家表示，這份報告雖然重要，但不會改變 Fed 政策路線。市場預估 2 月非農就業人口新增 40 萬人，經濟學家預期，春假將來臨，帶動休閒和飯店業聘僱，且製造業到專門商業服務的人力需求都會增加。1 月的新增就業人口初值為 46.7 萬人。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 96.69 點，或 0.29%，收 33,794.66 點。

那斯達克指數下跌 214.07 點，或 1.56%，收 13,537.94 點。

標普 500 指數下跌 23.05 點，或 0.53%，收 4,363.49 點。

費城半導體指數下跌 76.40 點，或 2.24%，收 3,339.76 點。

今日重要總經數據：

美國 2 月非農就業人口變動 (萬人)，預估 40，前值 46.7

美國 2 月失業率 (%)，預估 3.9，前值 4.0

美國 2 月平均小時工資年增率 (%)，預估 5.8，前值 5.7

美國 2 勞動參與率 (%)，預估 62.2，前值 62.2

重要個股動態：

博通 (Broadcom) 周四 (3 日) 美股盤後公布上季營收、獲利均優於分析師預期，並看好企業客戶的強勁需求與全球 5G 技術部署，繼續帶動本季業績成長，激勵盤後股價揚逾 4%。

博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 表示，第一季業績表現主要受企業強勁需求，以及科技巨頭和網路服務供應商對下一代技術的投資所推動，展望第二季，年成長率料進一步加速。

博通 (AVGO-US) 預期 2022 會計年度第二季 (截至 5/1) 營收約達 79 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 74.3 億美元。

AVGO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

烏俄戰火持續延燒，世界各國紛紛祭出制裁，也有許多企業出面響應。線上民宿租屋平台 Airbnb(ABNB-US) 宣布加入制裁俄羅斯的行列，表示該公司暫停在俄羅斯和白俄羅斯的所有業務。

在 Airbnb 宣佈為多達 10 萬多名逃離烏克蘭的難民提供臨時住所後，該公司執行長 Brian Chesky 週五 (4 日) 在推文中表示，已經暫停了所有在俄羅斯及白俄羅斯的業務。「Airbnb 目前已經暫停俄羅斯及白俄羅斯的所有業務。」Chesky 說道。

ABNB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

航空業軟體巨頭 Sabre Corp. 周四 (3 日) 表示，它已終止與俄羅斯航空公司 (Aeroflot) 的合作協議，削弱了該國最大航空公司銷售機票的能力。

Sabre Corp. 總部位於德州，為世界各國航空公司提供機票分銷和訂位服務。

Sabre CEO Sean Menke 發表聲明表示：「Sabre 一直在關注烏克蘭不斷變化的局勢。」「我們反對這場軍事衝突。我們決定遵守並將繼續遵守對俄羅斯實施的制裁。」