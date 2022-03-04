鉅亨美股雷達：烏克蘭核電廠遇襲 道瓊期指跌逾300點

美股重要看點：
市場持續關注俄烏地緣政治緊張局勢。美今日將公布 2 月失業率、非農就業數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.784%，美股期貨週五 (4 日) 下跌，道瓊期貨漲 0.91%，標普 500 期貨漲 0.92%，那斯達克 100 期貨漲 0.83%。
俄烏戰事持續，俄烏兩國舉行第二輪談判，同時俄國仍未停止進攻，開始轟炸居住區和平民設施，造成許多民眾傷亡。週五 (4 日) 早上，俄羅斯軍隊襲擊了烏克蘭的 Zaporizhzhia 核電廠，導致附近的訓練設施發生火災。烏克蘭核機構表示，俄羅斯軍隊已經控制了該設施。
紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周四 (3 日) 表示，烏克蘭危機為美國經濟前景增添不確定性，但家庭儲蓄加上強勁經濟增長，應有助於抵銷不確定性帶來的傷害，強調美國經濟並沒有停滯性通膨 (stagflation) 的狀況。
美國將發表 2 月非農就業報告，經濟學家表示，這份報告雖然重要，但不會改變 Fed 政策路線。市場預估 2 月非農就業人口新增 40 萬人，經濟學家預期，春假將來臨，帶動休閒和飯店業聘僱，且製造業到專門商業服務的人力需求都會增加。1 月的新增就業人口初值為 46.7 萬人。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數下跌 96.69 點，或 0.29%，收 33,794.66 點。
- 那斯達克指數下跌 214.07 點，或 1.56%，收 13,537.94 點。
- 標普 500 指數下跌 23.05 點，或 0.53%，收 4,363.49 點。
- 費城半導體指數下跌 76.40 點，或 2.24%，收 3,339.76 點。
今日重要總經數據：
- 美國 2 月非農就業人口變動 (萬人)，預估 40，前值 46.7
- 美國 2 月失業率 (%)，預估 3.9，前值 4.0
- 美國 2 月平均小時工資年增率 (%)，預估 5.8，前值 5.7
- 美國 2 勞動參與率 (%)，預估 62.2，前值 62.2
重要個股動態：
1. 博通 (AVGO-US)
博通 (Broadcom) 周四 (3 日) 美股盤後公布上季營收、獲利均優於分析師預期，並看好企業客戶的強勁需求與全球 5G 技術部署，繼續帶動本季業績成長，激勵盤後股價揚逾 4%。
博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 表示，第一季業績表現主要受企業強勁需求，以及科技巨頭和網路服務供應商對下一代技術的投資所推動，展望第二季，年成長率料進一步加速。
博通 (AVGO-US) 預期 2022 會計年度第二季 (截至 5/1) 營收約達 79 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 74.3 億美元。
2. Airbnb(ABNB-US)
烏俄戰火持續延燒，世界各國紛紛祭出制裁，也有許多企業出面響應。線上民宿租屋平台 Airbnb(ABNB-US) 宣布加入制裁俄羅斯的行列，表示該公司暫停在俄羅斯和白俄羅斯的所有業務。
在 Airbnb 宣佈為多達 10 萬多名逃離烏克蘭的難民提供臨時住所後，該公司執行長 Brian Chesky 週五 (4 日) 在推文中表示，已經暫停了所有在俄羅斯及白俄羅斯的業務。「Airbnb 目前已經暫停俄羅斯及白俄羅斯的所有業務。」Chesky 說道。
3. Sabre(SABR-US)
航空業軟體巨頭 Sabre Corp. 周四 (3 日) 表示，它已終止與俄羅斯航空公司 (Aeroflot) 的合作協議，削弱了該國最大航空公司銷售機票的能力。
Sabre Corp. 總部位於德州，為世界各國航空公司提供機票分銷和訂位服務。
Sabre CEO Sean Menke 發表聲明表示：「Sabre 一直在關注烏克蘭不斷變化的局勢。」「我們反對這場軍事衝突。我們決定遵守並將繼續遵守對俄羅斯實施的制裁。」