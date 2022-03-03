強化邊境查緝 關務署4/1起全面取消一般貨物併袋通關

為提升海關邊境查緝效能，關務署公告自 4 月 1 日實施一般貨物全面取消併袋，至於電商貨物則是有條件的少量併袋。

防堵非洲豬瘟入境，海關自去 (2021) 年 11 月 1 日起分階段取消相關地區空運快遞貨物併袋通關，其中第一階段從 11 月起限制東南亞 10 國非洲豬瘟疫區的空運快遞貨物不得併袋通關，12 月 1 日起其他地區的限制併袋件數不得超過 10 件。

至於第 3 階段預計自 4 月 1 日實施一般貨物全面取消併袋，電商貨物有條件少量併袋。

關務署說明，考量空運快遞貨物專區貨棧倉容不足，短期內無法因應全面逐件通關所需，為縮短民眾網購貨物等待時間，因此第 3 階段爰對電商貨物同意有條件少量併袋通關，一般貨物則全面取消併袋通關。

關務署指出，電商貨物多為民眾於大型知名網購平台所購買的生活日用品或消費品，具來源單純、件數少、體積小、重量輕等特性，少量併袋關員仍可清晰判讀 X 光影像，得兼顧海關邊境安全查緝、民眾網購貨物便捷通關及倉容不足現況。

關務署也呼籲，快遞業者應遵守相關規定，倘經查獲利用併袋通關違法夾藏輸入重大違禁物品或將非電商貨物併袋通關等情事，海關視情節輕重，停止或取消併袋通關資格。