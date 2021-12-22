業外進補 大宇資11月虧轉盈 EPS 13.47元

大宇資 (6111-TW) 今 (22) 日公告 11 月自結數，在處分北京軟星 49% 股權與仙劍奇俠傳中國 IP 部分收益入帳挹注下，稅前盈餘達 11.31 億元，稅後純益 8.84 億元，較去年同期虧轉盈，每股大賺 13.47 元。

大宇資 10、11 月累計營收 1.11 億元，年增 6.73%，稅前盈餘 11.29 億元，稅後純益 8.8 億元，較去年同期轉盈，每股純益 13.42 元，其中 10 月每股仍虧損 0.05 元。

受到中國整治遊戲版號影響，市場挑戰嚴峻，大宇資因此處分北京軟星 49% 股權與仙劍奇俠傳中國 IP，交易對象為有多年合作經驗的戰略夥伴中手游集團，交易金額港幣 6.41 億元，估共將挹注 EPS 約 27.6 元，未來可做為盈餘發放。

除本業外，大宇資近來營運觸角也拓及其他產業，先前取得全達約 17.14% 股權，跨足第三方支付。全達為電子零組件代理通路商及大數據、人工智慧、物聯網資訊整合服務商，目前持股藍新科技約 32％股權，為其第二大股東。

藍新科技為第三方支付廠商，第一大股東為智冠、持股 50％，已佈局線上、線下代收付交易多年，規模穩健成長，已完成公司結構調整，準備邁入資本市場。去年交易金流規模已達 530 億元，今年線上與線下規模加總估將突破千億元。

市場看好，大宇資透過投資全達跨足第三方支付，未來待藍新掛牌後，營運也可望雨露均霑。

