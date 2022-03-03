〈陸港盤後〉中俄貿易概念股掀漲停潮 A股全面走低

中國 A 股周四（3 日）收盤全面走低，創業板指重挫逾 1.5%，但中俄貿易概念股掀漲停潮，原因是俄烏大戰持續，海外不確定性風險不斷上升。

滬指周四收盤跌 0.09% 至 3,481.11 點，深成指大跌 1.09% 至 13,201.82 點，創業板指急跌 1.51% 至 2,791.95 點。

兩市成交額共計人民幣 10,101 億元，北向資金淨賣出 7.31 億元。

港口航運類股周四大幅走高，寧波海運 (600798-CN) 、連雲港 (601008-CN) 、錦州港 (600190-CN) 、鹽田港鹽田港 (000088-CN) 等個股飆上漲停。招商證券說，地區衝突可能會帶動航運運價走高。

香港恒生指數收盤漲 0.55% 至 22,467.34 點，恒生科技指數跌 1.16%，但港口與海運類股噴發，遼港股份 (601880-CN) 飆漲 12%，中國外運 (601598-CN) 暴漲逾 11%，中遠海控 (601919-CN) 勁揚 7.4%。

國盛證券說，受俄烏局勢影響，能源、貴金屬、中俄貿易等族群強勢表態。短期內股市處於震蕩格局，滬指可能在 3,430-3,500 點一帶盤整，在成交量有效放大前，投資人應保持倉位控制。

山西證券表示，近日市場資金面流動性趨緊，加上海外不確定性風險持續上升，預判股市仍維持震蕩格局，建議投資人仍須保持謹慎，緊扣國內經濟結構調整方向，把握結構性機會，擇機布局碳中和、數位經濟等族群。此外，目前國防軍工類股具有較佳配置價值，投資人亦可留意。