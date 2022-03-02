〈陸港盤後〉俄軍犯烏第七天 A股全面走低

俄烏戰爭進入第七天，中國 A 股全面走低，全天類股快速輪動，創業板指的跌幅超過 1%，港股更重挫近 2%。

滬指周三（2 日）收盤跌 0.13%，深成指跌 1.05%，創業板指跌 1.77%。滬深兩市成交額為人民幣 8,980 億元，較上個交易日減少 711 億元。

北向資金全天淨賣出人民幣 7.76 億元，其中「滬股通」淨賣出 4.51 億元，「深股通」淨賣出 3.25 億元。

市場熱點全天快速輪動，油氣類股全天有強，創業板股通源石油 (300164-CN) 漲停。中藥股盤中震蕩走強，創業板股隴神戎發 (300534-CN) 漲停。此外，農業、港口、基建、煤炭、有色、光伏等族群輪番活躍，但多數均衝高後回落。

港股恒生指數收盤重摔 1.84%，恒生科技指數大跌逾 2.71%，房地產、網路、教育等類股全數走低。

俄烏兩國並未取消周三的談判，目前仍在協商具體談判時間與地點。

國盛證券說，美國聯準會（Fed）3 月升息 2 碼的機率大幅下降，10 年期美國公債殖利率回落至 1.75% 附近，代表海外市場對 A 股的擾動收斂，加上財報季來臨，以及「兩會」對市場的情緒催化，短期內投資人的操作不宜過度悲觀。

中金公司表示，中國市場可能在去年年底至今年上半年依次經歷「政策底」、「情緒底」、「增長底」，目前「政策底」已相對明確，1 月高於預期的信貸社融數據，進一步確認「政策底」。

「情緒底」可能出現在第 2 季，如果地緣、疫情等不再繼續超出預期，可能會逐步確認，後續隨著「穩增長」政策逐步落地，「增長底」可能在第 1 季至第 2 季逐漸出現。