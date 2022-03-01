〈陸港盤後〉市場焦慮暫歇 A股3月開門紅

中國 A 股 3 月開門紅，周二（1 日）震蕩走高，延續回升走勢，原因是俄烏兩國周一結束首輪談判，市場焦慮暫歇。

上證指數周二收盤漲 0.77% 至 3,488.83 點，深證成指漲 0.24%，創業板指漲 0.16%。滬深兩市成交額為人民幣 9,691 億元，較上個交易日增加 200 億元。

Wind 的數據顯示，北向資金全天淨買入 32.76 億元，近三日累計淨買入 117 億元，周二「滬股通」淨買入 28.07 億元，「深股通」淨買入 4.7 億元。

類股方面，農業、旅遊、教育族群持續強勢表態，煤炭、地產股尾盤活躍，鹽湖提鋰、培育鉆石、貴金屬、石油股全天低迷。

港股恒生指數收盤漲 0.21% 至 22,761.71 點，房地產、汽車、醫藥類股大漲，融創中國 (01918-HK) 的漲幅更超過 10%。融創房地產說，所有公司債券均按時、足額償付本息。

海通證券表示，短期內俄烏戰爭明顯地影響投資人的風險偏好，但這種衝突會逐漸消散，目前正是投資人布局春季行情的好時機。

浙商證券則說，中國政府的「穩增長」政策逐漸發力，1-2 月經濟已出現回暖跡象，維持第 1 季經濟「開門紅」的趨勢。穩增長政策為工業生產護航，供給緊縮限制放鬆，工業景氣逐漸回升。

中國國家統計局周二宣布，2 月官方製造業採購經理指數（PMI）升至 50.2，為連續第四個月保持擴張，且供需兩端均有擴張，顯示儘管春節連假落在 2 月，且新一波疫情來襲，大陸製造業仍穩中有升。