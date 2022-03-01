德國計劃加速發展綠電 機構：看好光伏組件

德國政府計劃將 100% 綠能供電的目標提前 15 年，投資機構預料歐洲各國新能源發展將進入新的加速階段，未來五年有望成長 30%-35%，帶動全球裝機增長，指標性光伏企業投資價值浮現。

德國政府周一（28 日）提出立法草案，將 100% 實現再生能源發電的目標，提前至 2035 年，較原先目標提前 15 年。

為完成此目標，德國提出 2035 年前再生能源裝機規劃，其中光伏新增裝機從 2022 年的 7GW 逐步增至 2028 年的 20GW，而後保持該水準直至 2035 年。據此計算，2021-2025 年德國裝機年複合成長率（CAGR）將達到 32%。

長江證券表示，德國政府支持新能源的核心原因之一，在於擺脱對俄羅斯天然氣依賴，歐洲 40% 天然氣仰賴俄國。長江證券預料歐洲各國新能源發展將進入新的加速階段。

分析師看好光伏組件，光伏組件作為太陽能發電過程中的最重要一環，其作用是可單獨提供直流輸電輸出的最小單元。

中信建投特別強調，看好的是大咖光伏組件公司，在該領域市占率差距擴大的情況下，重量級企業的投資價值較明確。

光伏組件產業前五大企業在 2019 年的市占率為 38.2%，預估今年將大幅上升至 76.5%，且未來將進一步攀升，代表一線與二線企業的差距會愈來愈大。