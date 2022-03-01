〈焦點股〉鋼鐵軍團領銜上攻 中鋼強漲創近半年新高

俄烏衝突延燒，國際鎳價飆近 11 年新高，帶動不銹鋼盤價大漲，中鋼 (2002-TW)3 月盤價平均調漲 2.44%，反彈拐點確立，第二季又將邁入傳統旺季，營運展望正向，台股今 (1) 日由鋼鐵股領銜上攻，中鋼一度大漲逾 7%，創近半年新高，志聯 (2024-TW)、新鋼 (2032-TW)、佳大 (2033-TW) 均亮燈漲停，中鴻 (2014-TW)、豐興 (2015-TW) 漲勢也相當凌厲。

中鋼開出的 3 月次雜級品 (Leeway) 價格走揚，每公噸大漲 1000 元，高於一級品幅度、漲勢動能延續。中鋼說明，Leeway 與一級品的利差空間持續縮小，鋼市景氣延續向上，加上 3 月起工作天數回復正常、盤價上漲，第二季又將邁入傳統旺季，盤價、營運展望正向。

中鋼向來為散戶、存股族的最愛，今年預計每股配發 3.1 元現金股利，較前一年度的 0.3 元暴增近 10 倍，以 2 月 26 日收盤價 36 元計算，殖利率超過 8%，挾殖利率優勢，今天吸引買盤大舉湧入，一度衝上 38.65 元，漲幅約 7.4%，站穩所有均線之上，為去年 9 月中旬以來新高。

其他鋼鐵族群同步走揚，中鴻今天股價勁揚 6.8%，最高來到 43.25 元；豐興盤中大漲約半根停板，最高攻抵 88.5 元；燁輝早盤也有 6% 的漲幅，最高來到 25.45 元。

俄烏開戰，引爆國際鋼鐵原物料行情飆漲，不銹鋼族群包括唐榮 (2035-TW)、彰源 (2030-TW)、燁興 (2007-TW) 等，今天盤中股價勁揚 5-7%，漲勢相當凌厲，運錩 (2069-TW)、大成鋼 (2027-TW)、允強 (2034-TW) 等也都在盤上表現，在不銹鋼價大漲、供應鏈不穩情況下，本季營運可期。