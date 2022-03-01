國泰證推動普惠金融 讓利複委託美股ETF手續費延續至年底

2022 年國際局勢瞬息萬變，為因應市場變化，國泰證券今 (1) 日指出，致力實踐普惠金融理念，因此改變計價方式，即日起，複委託美股 ETF 每筆交易提供均一價手續費，希望藉由讓利，鼓勵投資人前進美股 ETF 投資。

國泰證認為，投資人面對當前短線震盪的國際情勢，不妨透過布局美股 ETF，藉由 ETF 一籃子股票分散風險的特殊屬性，持續投入積累財富。

目前國內券商複委託為總量計價，即當總交易金額愈大，收取的費用愈高，由於有一定計價比率，小資族若希望以小額資金前進複委託交易，也可能被收取相對較高的金額。

國泰證觀察，投資人普遍遭遇複委託交易收費偏高的痛點，因此，希望在經營有成效的前提之下，進一步回饋並讓利客戶，推動普惠金融，即日起至年底前將複委託美股 ETF 改變計價方式，採取每筆交易均一價，可直接嘉惠小資族和大戶投資人。

國泰證券強調，美國 ETF 涵蓋範圍廣大，前進美股 ETF 幾乎等同將資產擴及全世界，目前國內券商複委託交易美股 ETF 種類已相當多元，除了追蹤美股四大指數，還有區域型市場、單一國家型和產業型 ETF，如半導體、科技電商、網路資安、REITs、基礎建設、原物料相關、能源和生技製藥，甚至目前時下最夯的 ESG 議題 ETF 等。

由於 ETF 選擇繁多，國泰證也透過專業團隊為投資人進行美股 ETF 精選，只要是國泰證券的客戶，目標以更細緻的數位金融服務，做出券商界的差異化。