國泰證存股拿下近4成市占 帶動客戶數衝破百萬人

國泰證券公布最新統計，去年國泰證台股定期定額扣款高達 150 億元，2 年來成長高達 14 倍，市占拿下近 4 成，並有效帶動客戶數衝破百萬人，正式晉級為中大型券商，其中，去年已有 18 萬名客戶使用台股定期定額扣款申購服務。

據證交所統計數據，去年前 11 月國人透過券商台股定期定額投資金額 360 億元，全年預計可突破 400 億元大關，年增 1.3 倍。

國泰證指出，由於洞察客戶存股強勁需求，持續以優質的數位證券服務廣大投資人，帶動去年客戶突破百萬規模，自 2017 年僅 20 多萬人，短短 3 年多時間擴增至 100 萬人，正式晉級為中大型券商，

而為更符合小資投資族的需求，國泰證將單筆申購金額自 3000 元降至 1000 元，並動態調整更適合定期定額扣款的投資標的，同時，導入智能客服阿發，投資人可在 App 上完成台股定期定額的申購作業，截至 2021 年底，已累計有 18 萬人使用國泰證券台股定期定額的扣款申購服務。

進入 2022 年後，國泰證說明，由於升息和通膨議題將是今年全球市場關注的焦點，如何打敗通膨怪獸將是投資人今年的重要課題，仍建議投資人，長期定期定額投資台股，是一條穩健累積資產的重要投資理財途徑。